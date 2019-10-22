徐永明支持吳敦義入國民黨不分區　與黃國昌、柯建銘對決

▲吳敦義、黃國昌、柯建銘。（組合圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

2020總統、立委選舉將至，國民黨22日啟動不分區立委提名作業，黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單。對此，時代力量黨主席徐永明表示，支持吳敦義入國民黨不分區，與時代力量立委黃國昌、民進黨立委柯建銘正面對決。

國民黨組發會22日把不分區立委提名辦法、作業要點及時程，正式提送中常會通過，黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單，據了解，名次可能在7、9、11名。立法院黨團總召曾銘宗確定獲提名連任不分區，全國農田水利會長林文瑞因區域立委整合，篤定排進不分區。

對此，徐永明22日透過臉書表示，若資歷豐富的吳敦義領軍國民黨不分區，經驗老到、運籌帷幄的柯建銘總召帶動民進黨政黨票，時代力量也以問政犀利的黃國昌為招牌，各黨派出最強人選正面對決，想必這場選舉會精采可期。

徐永明強調，時代力量不分區名單不會有家族派系、政治分贓的問題，絕對是以專業、理念出發，從社會百工百業中尋覓優秀人才，讓人民的聲音能真正進到立法院。

徐永明提到，時代力量區域立委提名沒有地方派系、金權政二代，唯有不再被既得利益者掌控政治資源，世代正義、居住正義等改革才能向前進。

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