13年來吃不膩！　在地人首推「旱溪夜市」完勝逢甲　台灣味小吃超過200攤

▲台中人認為旱溪夜市最多美食。（圖／取自臉書粉專「台中市旱溪夜市」）



記者黃可昀／綜合報導

到台中旅遊大家都會安排的行程就是逢甲夜市，一名網友4年前就來逛過，但上個月二度造訪時，「我發現好像有退步」，逢甲夜市的美食似乎沒記憶中這麼吸引人了，所以發文跪求當地人推薦「台中最好吃的夜市」。

原PO在PTT表示，4年前到逢甲夜市時，對這裡的小吃讚不絕口，CP值高又多樣，但這次去的感覺卻差很大，食物好像沒有以前這麼好吃了，讓他實在有點失望，所以想知道單純就「美食」而言，台中到底哪個夜市才有最多美食？

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▲逢甲適合逛，旱溪適合吃。（圖／翻攝自PTT）



台中人表示，逢甲夜市比較適合逛街買衣服，如果要吃東西，首選絕對是旱溪夜市，「旱溪夜市～沒有之一」、「傳統夜市還是去旱溪夜市」、「台中我只承認旱溪夜市」、「旱溪夜市真的第一名」、「旱溪夜市還是正解」、「旱溪！重複性低又不貴」、「如果要比較有台灣味的夜市就旱溪吧」。

據了解，旱溪夜市堪稱台中最大夜市，占地6000多坪，攤位更是超過200個，想吃什麼這裡都有，而且旱溪已經有13年歷史，很多老字號店家都是當地人耳熟能詳，不管是古早味小吃或創意美食，這裡的選擇種類繁多，吃貨到台中想滿足口欲的話必去旱溪夜市。

除了旱溪夜市外，忠孝夜市的呼聲也很高，「覺得忠孝比旱溪好吃一點」、「忠孝夜市也很多美食」、「忠孝夜市9成以上都是吃的，推！」

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