搶進新南向商機　2019醫電高峰論壇掌握台廠優勢

▲「2019醫療電子與器材國際高峰論壇,MEDiT)」登場。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導



「2019醫療電子與器材國際高峰論壇(Medical Electronics & Device in Taiwan Forum, MEDiT)」今（22）日起一連兩天在台北國際會議中心登場，由於政府已與東協、南亞等18國建立經貿關係，2018年東協民眾來台就醫約15萬人次，盼台灣業者搶進醫療照護供應鏈，搶進新南向商機。

今年主題聚焦在「醫療器材拓商機、南向連接拼雙贏」，特別邀請印尼醫療設備與器材協會管理部總監Ary Gunawan，分享如何加速進軍印尼醫材市場，還有泰國ASEAN醫院聯盟委員暨Vibhavadi醫院副院長Chaisit Kupwiwat，闡述進入泰國醫材市場策略。



工研院生醫所所長林啟萬表示，MEDiT迄今已舉辦12年，成為台灣醫療器材產業界最大型的指標性專業國際論壇，包括全球指標性醫療器材大廠GE、Philips Healthcare、Siemens、Medtronics、J&J、Roche Group等高階營運代表等都曾來台分享。

林啟萬表示，今年除了呼應政府新南向政策之外，還特別邀請包括醫材大廠Baxter 前工程創新代表Jing-kuang Chen博士，分享透析全球醫材產業從創新研發到產品上市之路，丹麥生技採購新事業發展經理Lars Dahl Allerup，分享以公私立的創新合作方式進入歐洲市場，英國國家高齡化創新中心的開發總監Patrick Bonnett，也闡述高齡化社會的創新醫材概念。

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林啟萬表示，希望透過這些專家帶給台灣產業新的趨勢及商業服務模式，由於台灣醫材廠無論是技術或品質都已具相當水準，若能加上創新概念或因應高齡社會的需求，輸出整體醫療照護服務模式，將能以創新服務或商業模式進軍國際市場。

根據行政院經貿談判辦公室資料，在政府的新南向政策下，2018年台灣與新南向國家貿易總額就達1171億美元，年增22%，新南向國家來台投資約3.9億美元，年增逾6成，並由於台灣2018年醫療器材廠家數已達1,128家，若能主動出擊鎖定高階醫材與照護市場，必能搶進新南向商機。