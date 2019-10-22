香港殺人嫌犯陳同佳想投案　蔡英文轟：香港不願意實施管轄權

記者唐詠絮／彰化報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，蔡英文22日到彰化員林禪寺參拜時，對此重申行政部門已經說得很清楚，我們從來沒有放棄管轄權，我們也都做了準備，也希望在事件的處理過程中，雙方要有必要協助，案件的審判在資訊的提供及執行過程，司法審判才可以得到完整的成果。

▲蔡英文總統到彰化員林寺參拜。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲員林寺送給總統前董事長朱文科的佛學著作。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文同時也指出，因為這個案子牽涉到香港市民，相關事證也是在香港，加害人及被害人，重要的當事人都是香港公民，香港應該是很自然有進行管轄權及司法追訴及審判的地方。

蔡英文也指出，這段時間以來可以看到，香港政府對此案不願意實施管轄權，希望香港政府可以好好考慮，我們也做好準備，未來希望雙方要有必要協助，才有辦法取得完整的資訊、證據及資料。

蔡英文更強調其實香港政府應該要好好想想，這事件香港政府是相關政府，放棄對自己公民管轄權，雖然犯罪地在台灣，不論加害人及被害人都是香港人，卻拒絕行使管轄權，對沒有得到正義的伸張司法的追訴也採取不管的態度，長久以來是不好的，香港人在世界各地旅遊，如果在不同國家發生事情，香港政府如果不採取態度，這樣會讓當地政府相當頭痛。

▲蔡英文總統送給廟方匾額。（圖／記者唐詠絮攝）

至於是否政治凌駕法律？蔡英文無奈的說，這件事情應該很清楚，應該管的不管，但是我們台灣的政府願意負擔起責任，算是政治凌駕法律嗎？

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