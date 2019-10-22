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料貿易戰持續到2035　陸學者邵宇：中美已難重回「美好舊時光」

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▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲大陸學者認為，中美貿易爭端是一場持久戰。圖為先前中美貿易談判情況。（圖／路透）

記者陳政錄／上海報導

第本月中旬第十三輪經貿磋商舉辦後，中美積極推進於11月簽署第一階段貿易協議，但大陸學者坦言，這不代表貿易戰即將結束，因為雙方都還未涉及「核心領域」，並認為兩國的經貿爭端「大概會一直持續到2035年左右，我們得習慣它的存在。」

中經財富管理高峰論壇22日於上海舉辦，東方證券首席經濟學家邵宇在就「全球波動格局下的資產配置趨勢」做討論時，表示中美貿易戰等黑天鵝，以及各國自身潛在金融風險、利率低迷導致的灰犀牛，正影響著未來全球的經濟走向，尤其是中美貿易摩擦方面，最近的好消息是「我們停火了，但關鍵是我們還能停火多久。」

▲▼中經財富管理高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲東方證券首席經濟學家邵宇。（圖／記者陳政錄攝）

邵宇認為，美國總統川普出招貌似混亂，但背後邏輯縝密，包括降稅壓制中方吸收FDI、嚴格審查影響中國企業的ODI，並祭出「301條款」，打擊中興、華為，讓貿易夥伴共同對抗中國與蓄勢待發的「弱美元政策」等，顯示中美之間不只於進出口貿易、關稅上產生爭端，貿易戰早已衍生到「科技冷戰+金融熱戰+體制持久戰」，更不用說還有於意識形態、地緣政治、資源等領域的競合。

在此之下，儘管上一輪談判美方決定取消原定10月15日，對華2500億美元商品加徵5%關稅的計畫，中方也決定擴大進口美方農產品，但邵宇認為，這都尚未涉及核心議題，只是一個「暫停鍵」而已，對於後續雙方推進協議洽簽，可以期待，但不宜太樂觀。

▲▼中經財富管理高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲中經財富管理高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

他也透露自身與美方學者交流經驗，認為在知識產權，中方對國有資金、資本的扶持，以及如何有效監督中方履行協議的機制等三部分，是中美談判中美方認為最難啃的「硬骨頭」，且即使中方讓步，中美雙方在「科技」、「意識形態」、「地緣政治」等領域的競爭依舊存在，中美很已難回到過去的美好時光。

因此，邵宇坦言，中美貿易戰中的「貿易戰」只是外殼，兩大國競爭是一場多領域的持久戰，「大概會一直持續到2035年左右」，他說，在未來的一段時間內，「我們得習慣它的存在。」

邵宇提到，在全球進入更高的風險下，中方將致力推動壯士斷腕、刮骨療毒的發展戰略，包括叫停殭屍企業、殺死影子銀行、擴大開放、推動強力創新，同時降低稅負、進行要素改革等。他說，中國過去最成功的是用70年的時間，完成三次產業革命，未來，還需持續在需求、發展模式、供給側等方面，推動全球化4.0、工業化4.0、深度城市化2.0等進展。

▼中美貿易爭端牽涉兩強在多個領域的對壘，成為拖累全國股市表現的黑天鵝。（圖／路透）

▲中美貿易進展撲朔迷離，拖累美股表現。（圖／路透）

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