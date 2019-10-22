路樹連根拔起插進民宅　龍捲風橫掃美南釀4死

▲龍捲風吹毀一座教堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國南方20日遇龍捲風侵襲，其中阿肯色州（Arkansas）和奧克拉荷馬州（Ollahoma）傳出4人死亡。德州的達拉斯（Dallas）也有嚴重的災害，包括被龍捲風吹起的樹木砸毀多處民宅、車站屋頂坍塌、超過17.5萬戶停電，至於沃斯堡國際機場（Fort Worth International Airport）也因此關閉部分跑道，直到隔天凌晨才恢復運作。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，襲捲達拉斯的龍捲風最大風速為140英里/小時（225公里/小時），是「改良型藤田級數」（Enhanced Fujita scale）的第三級（EF3），屬於重損害程度，即使結構穩定的房子大部分結構也會被破壞，商店等比較大的建築物會有嚴重的損害，列車翻覆，被吹跑的樹木會從天而降，笨重的車會脫離地面，地基較差的房屋會被掀起等，都是EF3會帶來的損害。

根據報導，德州著名社區廣播電台 KNON 89.3 FM的辦公室受到了嚴重的損毀，在5個小時內建築物南側的屋頂和所有窗戶被吹毀， 屋主已經確認該建築物需要拆除。

國家海洋和大氣管理局風暴預報中心氣象學家Patrick Marsh表示，慶幸龍捲風沒有侵襲人潮眾多的達拉斯牛仔隊的體育場或州博覽會，這次的龍捲風穿越了兩條主要的州際公路，如果侵襲時間發生在交通高峰期，後果會不堪設想。

▼達拉斯歷經龍捲風肆虐後的街道。（圖／路透）