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台灣零售通路減塑評比出爐...9家業者全不合格　美廉社墊底

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▲▼蔬果,塑膠袋,塑膠包裝,綠色和平。（圖／記者許展溢攝）

▲綠色和平表示，對於沒有企業減塑合格，感到憂心，因塑膠已是全球危機。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

綠色和平今（22日）公布「2019台灣零售通路企業減塑評比報告」，針對9家企業的減塑表現評分，結果發現沒有1家減塑合格，其中愛買、大潤發量販店、頂好超市與美廉社墊底，低於平均表現。綠色和平表示，對此結果感到憂心。

這份報告顯示，9家企業中，前5名是全聯、全家便利商店、好市多、統一超商和家樂福，減塑作為高於整體平均表現；而愛買、大潤發量販店、頂好超市與美廉社墊底，低於平均表現。這也是台灣首次針對企業的塑膠使用狀況進行評分。

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▲▼綠色和平公布「2019台灣零售通路企業減塑評比報告」。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平公布「2019台灣零售通路企業減塑評比報告」。（圖／綠色和平提供）

綠色和平說明，以減塑政策、減量行動、資訊透明、倡議與創新等4個範疇，完成最後評比結果，總分為100分，第一名是全聯得分為22.7，在資訊透明表現尤突出，提供多項一次性塑膠包裝和製品於2018年的使用總量，並預計在
2020年企業社會責任報告中揭露塑膠使用總量；減量行動上則已全面淘汰PVC保鮮膜，即將全面停止提供塑膠湯匙。

全家與Costco好市多並列第二，得分16.5；全家在資訊透明部分，同樣提出預計在2020年的企業社會責任報告中揭露塑膠使用總量；倡議與創新上，在離島小琉球的分店加入租借杯計畫，以及在台南的25間分店加入二手袋計畫，這些方案實踐了重複使用的思維，因此得分較高。

▲▼蔬果,塑膠袋,塑膠包裝,綠色和平。（圖／記者許展溢攝）

▲▼綠色和平認為，製造和使用大量一次性塑膠的企業，應該擔負起責任。（圖／記者許展溢攝）

▲▼蔬果,塑膠袋,塑膠包裝,綠色和平。（圖／記者許展溢攝）

綠色和平表示，好市多是唯一有全球永續包裝政策的業者，然而未能得知在台灣實際執行狀況，不過，好市多全面不提供塑膠購物袋給消費者，值得業界參考。第4名的統一超商7-11得到15分，在資訊透明上揭露部分一次性塑膠製品的採購量，包括PLA材質咖啡杯、霜淇淋杯與思樂冰杯，總數23,682,900
個。

墊底美廉社分數僅有1.1分，綠色和平提到，主要是未提出完整方案，進步空間還很大。而9家企業中有7家回覆，只有家樂福和大潤發沒回覆問卷。減塑專案負責人張凱婷表示，對於沒有企業減塑合格，感到憂心，塑膠已是全球危機，台灣也無法置身其外，製造和使用大量一次性塑膠的企業，應該擔負起責任。問題是，通路業者是否願意為大量的塑膠負責，並且立即採取行動？

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