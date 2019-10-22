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影／蔡英文轟：香港放棄對自己公民管轄權　世界各國都會頭痛！

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記者陶本和／台北報導

針對「陳同佳」案，總統蔡英文22日表示，香港政府對於司法追訴採取不管態度，這對香港長久來說並不好，香港人民到處旅遊，在世界每一個國家如果發生事情，若還採取這樣態度，「我想各國政府都會感到頭痛，會覺得香港是不負責任的政府」。

▲總統蔡英文到彰化5天連續跑5宮廟。（圖／ETtoay資料照）

▲總統蔡英文到彰化5天連續跑5宮廟。（圖／ETtoay資料照）

蔡英文表示，台灣從來沒有放棄管轄權，這案子牽涉到香港市民，一位是加害人，一位是被害人，當事人都是香港公民，同時相關事證都是在香港，現在人也在香港，香港是很自然要進行管轄權，或是司法追訴審判的地方。

蔡英文說，這段時間看到香港政府不願意實施管轄權，我們希望香港政府好好考慮，我們沒有排除管轄權，我們也都做了準備，希望在整個事件的處理過程中，案件偵辦跟審判本來就需要雙方政府在資訊提供，或執行職務過程，都需要雙方合作，才可以把司法偵辦跟司法的審判得到最完整的成果。

蔡英文強調，香港政府真要想想看這一事件，香港政府是很相關的政府，放棄對自己公民的管轄權，在這個案子裡面，雖然犯罪發生地在台灣，但當事人不論加害或被害人，都是香港公民，相關事證也都在香港，香港政府拒絕行使管轄權，讓受害香港公民沒有辦法得到正義伸張，對於司法追訴採取不管態度。

蔡英文認為，這對香港長久來講是不好的，香港人到處去旅遊，在世界每一個國家，如果發生事情，香港如果還採取這樣態度，「我想各國政府都會感到頭痛，會覺得香港是不負責任政府」。

蔡英文重申，台灣的政府，因為犯罪發生地在這裡，我們也願意進行管轄，但必須要由香港政府提供必要協助，否則司法機關在偵辦跟審判過程中，沒有辦法取得完整資訊證據資料等，這必須要香港政府來協助的。

至於是否政治凌駕法律？蔡英文笑著說，這件事情誰政治凌駕法律，應該很清楚，該管的不管，但是我們台灣的政府願意負擔起責任，算是政治凌駕法律嗎？

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