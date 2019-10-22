租屋放任毛孩「家具當玩具」　屋主驚見「全咬爛」...檢：房客涉毀損罪

▲桃園市王姓女子2016年6月向曾姓房東租屋為期3年，卻在屋內飼養毛小孩，房東不堪遭毛小孩啃咬家具、糞尿汙染住家憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子於2016年6月起向曾姓男子承租位於新屋區房屋為期3年，但曾男出租一年後卻發現，王女在屋內飼養毛小孩，因未加控管並以狗籠圈住，放任狗兒破壞家具，還導致屋內電視機、木製牆壁、地板與家具都被啃養毀損，室內遍佈屎尿糞且馬桶因狗毛阻塞不堪使用提告，檢方偵結不起訴後，曾男向檢方聲請再議，檢方22日偵結依毀棄損壞罪將王女提起公訴。

檢警調查，55歲的王姓女子於2016年6月向曾姓男子承租位於新屋區房屋，雙方簽下為期3年租約，曾姓男子隔年7月底查看屋況時，赫然發現屋內電視機螢幕凹陷、臥房木質牆壁、地板均遭毛小孩啃咬不堪使用，且屋內屎尿、牆壁爬滿蛆蟲，連1樓廁所都因狗毛等異物阻塞無法使用。

由於王女並未在屋內，曾男見原本完好房屋卻被王女搞得佈滿垃圾與狗糞，屋況慘不忍睹，因此提告王女毀損。



王女在偵訊時坦承從外頭帶回許多毛小孩飼養，因未購買狗籠，導致毛小孩亂咬家具，曾男控告王女後，檢方首次偵結不起訴處分，曾男不服向檢方聲請再議，曾姓男子提供出租前屋況完好照片與現況照片給檢方佐證，檢方比對前後照片，確認王女犯行明確，偵結將王女依毀棄、損壞罪提起公訴。

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