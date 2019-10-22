每年13萬人因照顧放棄工作　勞團：200萬職業工會勞工應納入長照假

▲中華民國全國總工會理事長陳杰今（22）日在立法院召開「長照假相關議題研討會」。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華民國全國總工會今（22）日在立法院召開「長照假相關議題研討會」，其中，中華民國營造業總工會理事長王英吉指出，每年約有13萬人因需要照顧家中病人而放棄工作，希望政府可以制定長期照顧安排假（顧老假）降低勞工的家庭照顧成本，並把200萬名職業工會也納入。

王英吉今日由代理人出席研討會代表提案，他指出台灣每年超過13萬人因照顧放棄工作，加上少子化越趨嚴重的情形下，勞動部擬研議訂定「長期照顧安排假（顧老假）」的相關制度，讓勞工不需要為照顧而丟掉工作，雖然立意良善但這相關規畫都是以「有一定雇主」的企業勞工為考量。

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他提到，因此就有民團建議以就業保險增加1%來因應，但職業工會並沒參加就業保險的資格，這也代表有200萬名「無一定雇主」的職業工會勞工卻被排除在外。

因此王英吉提案，職業工會勞工是屬於無一定雇主的勞工，有工作才有收入，他們也會遇到與企業勞工一樣有照顧安排的需求，必須放工作來照顧，因此他們的家計也會陷入困境，故擬請勞動部也將職業工會列入適用的範圍。

對此，勞動部回應，一直以來都有持續聽取及蒐集外界有關長照假的相關意見，也會找來外界一起研議討論，也會把今天的提案拿到部內討論研議。

