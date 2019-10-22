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夜跑集合突被告知「無限延期」　跑友怒告詐欺！民事糾紛不起訴

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▲▼藍色公路夜跑跳票。（圖／東森新聞）

▲原定2018年的台中藍色公路夜跑，在活動當天突宣布「無限延期」，被控涉嫌詐欺。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

專辦路跑活動的博聯行銷公司，2018年突然宣布歇業，不但合作廠商收不到款，許多報名要參加台中大肚夜跑、阿里山夜跑等活動的跑友，也臨時被告知報名費泡湯，有9名跑友氣炸，控告博聯葉姓負責人惡性倒閉，涉嫌詐欺，但台北地檢署調查認為，全案屬於跑友與主辦單位之間的民事糾紛，22日處分不起訴葉男。

▲▼藍色公路夜跑跳票。（圖／東森新聞）

▲活動當天才突然取消夜跑，讓許多到場跑友傻眼。（圖為資料照／東森新聞）

博聯行銷原定在2018年9月29日，在台中市舉行「藍色公路夜跑」活動，宣稱吸引4000多人報名，但當參賽者趕往現場準備時，卻臨時收到主辦單位簡訊，告知活動無限期延期，且也未有任何補償、退費方案。之厚博聯再發聲明，稱因市場快速萎縮，導致收入下滑，即便賠上員工薪資也無法籌措經費。

陸續有9名報名參加台中葉跑以及之後阿里山夜跑等多個場次的跑友，也紛紛提告，指控葉男詐騙他們1千多元的報名費，其中有人還因為幫親友代報名，一口氣損失上萬元，不過檢察官調查認為，全案屬民事糾紛，查無葉男主觀上有詐欺犯意等理由，處分不起訴；全案先前有多家合作廠商業者控告葉男詐欺，日前已由檢察官以相同理由處分不起訴。

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