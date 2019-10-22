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農產品外銷今年前3季達1292億　陳吉仲：出口不是用嘴巴說的

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▲▼農委會主委陳吉仲召開記者會報告今年前3季外銷成果。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會召開記者會報告外銷成果。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（22 日）上午召開記者會報告今年前3季外銷成果，並說20日到新加坡超市積極開發台灣農產品新興市場通路，接下來在其他國家也會陸續佈局，他強調這些都不是用嘴巴講的，是要讓每一個農民、業者透過外銷平台將農產品賣出去。

陳吉仲說明今記者會有2目的，包括這次去新加坡幫台灣賣出多少農產品，及今年1至9月外銷成績。他表示新加坡是非常重要市場，之前每年出口30億，今年成長率確定超過8％。這次在HAO Mart Pte Ltd新開設的Eccellente by HAO Mart超市內，展售台灣33家廠商、224項產品，以台灣稻米、魚鬆、茶葉、果乾蜜餞及休閒零食等為主，未來將進一步規劃展售生鮮蔬果及冷凍產品等。

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▲▼農委會主委陳吉仲召開記者會報告今年前3季外銷成果。（圖／記者許展溢攝）

▲新加坡超市展售台灣33家廠商、224項產品。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，台灣優良農產品發展協會與HAO Mart Pte Ltd簽署台灣豬肉採購合作備忘錄，只要所有程序完整審查，和明年5月台灣成口蹄疫非疫區後，台灣豬就可賣到新加坡，只要新加坡能走通，其他國家比照辦理。也跟其他超市簽訂相關合約，未來1年內18萬公噸稻米到新加坡，平均創造出口值40億上下，對稻米維持價格有很大支撐，透露不只新加坡，其他全球的佈局也陸續都要走。只是台灣豬肉有10％都是進口，可能都不夠用了，拓銷外銷市場品項又是如何選擇？陳吉仲指出，不是要出去就出去，要先問當地願不願意，因為有防疫等問題，至於其他品項選擇都是找台灣優勢農產品，技術在全球數一數二才敢出去。

▲▼農委會主委陳吉仲召開記者會報告今年前3季外銷成果。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲指出，11月將邀請國外大通路商邀請到台灣產地，幫助農民對接。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，要幫農民、農民團體逐一對接，產品就還可以再擴充，還有高端通路拓展，以今年1到9月前三季出口達170萬公噸，新台幣1292億，出口值超過6.1%，出口量成長9.8%。其中水果出口值創新高，超越歷年全年，今年截至9月已達49.6億，較去年全年出口40.2億來的高。

陳吉仲指出，11月將邀請國外大通路商邀請到台灣產地，透過相關單位如農糧署、漁業署等幫農民對接，不只這樣，還有高端通路拓展，他強調要把農產品出口，不是用嘴巴說的，要扎扎實實藉由中央、地方政府等相關單位扮演不同角色，讓每位農民、業者透過外銷平台，將農產品賣出去。

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