警犬訓練所虐狗非法繁殖成動保漏洞　時力要求落實查核

▲時代力量立院黨團召開「政府動保大漏洞，全台查核要落實」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

桃園楊梅的龍杰警犬訓練所日前被爆出不當管教，該中心未取得特定寵物業登記許可，進行繁殖、寄養與買賣，因違反《動物保護法》「特定寵物業」的事證，依法遭勒令停業。時代力量立委徐永明、立委參選人林佳瑋與桃園市議員簡智翔22日上午召開記者會，主張應針對極有可能私下進行買賣、寄養及繁殖的三種業者進行全台的專案動物檢查，避免憾事再發生。

桃園楊梅的龍杰警犬訓練所日前爆出不當管教，訓犬師在訓練期間鞭打或者狠踹犬隻，甚至吊在空中甩，生活環境髒亂不堪引發爭議，經過動保處調查，該中心未取得特定寵物業登記許可，進行繁殖、寄養與買賣，因違反《動物保護法》「特定寵物業」的事證，依法遭勒令停業。

簡智翔指出，龍杰警犬訓練所雖享譽國際、屢奪世界訓犬賽大獎，但近日遭爆訓練師虐狗行徑、內部環境惡劣，毛小孩受傷生病的情景令人痛心。他批評，中央主管機關袖手旁觀，讓地方政府為所欲為，桃園市動保處至今尚未依據《動保法》第25-2條對龍杰訓犬所負責人開罰，也未依照同條文沒入目前留至於所內的犬隻。

林佳瑋表示，現行的《動保法》是農委會訂定的，其中規範所有有「買賣、寄養及繁殖」行為的寵物業者都必須申請許可，並接受查核及評鑑，希望農委會可以擴大查核未申請許可的寵物業者。同時，在《寵物業查核及評鑑辦法》中，地方政府只會針對申請許可的業者進行每年一次的查核及兩年一次的評鑑，但受限動物檢查能量不足，法規的「得由義務動保員陪同」在地方政府落實上就是無人陪同，必須要讓查核比照評鑑，讓更多監督的力量支持查核機制。

林佳瑋指出，日前桃園市政府才公告今年評鑑143家業者的結果，但評鑑之後，仍發生龍杰這樣業者可以繼續合法掩護非法，成為動保最大的漏洞，因此除了擴大查核外，希望可以將在查核、評鑑中的業者名稱、違規事由、裁罰金額及是否改正的資訊公開。另外，農委會目前的網站「特定寵物業管理系統」已經可以公告業者名稱及評鑑等級，但如果不將違規事由、裁罰金額一併也在縣市政府網站公開，將嚴重影響所有毛小孩的權益。

農委會畜牧處動保科科長鄭祝菁表示，針對桃園的個案農委會持續跟桃園市動保處保持聯繫，針對行為人虐待動物的部分已進行行政處分，訓犬所涉及私下繁殖、買賣、寄養的營利行為也已經在事證調查階段，完成後也會有再進一步的行政處分，將依照動保法第25-2條處10萬到200萬元的罰鍰。

鄭祝菁說明，現行動保法沒有規定將訓犬所納入管制，但確實有些人可能會「掛羊頭賣狗肉」，因此不管是叫什麼名稱，只要沒有取得許可私下又進行買賣、寄養及繁殖的行為就是違法，政府會依法開罰。同時，農委會也歡迎若發現有主打美容、訓犬等業者私下經營寄養，可隨時向政府提供檢舉資料，農委會一定依法處理。至於是否進一步納入評鑑查核對象，需涉及到進一步的法律授權，如有修法之必要農委會也會全力配合。

林佳瑋強調，農委會需要從這次龍杰合法掩護非法的情形看到，現在許多「以訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校」、「寵物美容訓練機構」及「比賽犬專門玩家」，但實際上都未申請許可登記在進行繁殖、買賣與寄養，完全是掛羊頭賣狗肉。

徐永明表示，因法規沒有要求訓犬所申請登記，所以沒有登記資料，但像龍杰這樣私底下違法經營買賣、寄養及繁殖的業者絕不僅是個案，在台南也有發現相關案例。徐永明呼籲，現行動保法令都是農委會訂定的，絕對要修法避免龍杰案重蹈覆轍，如果還不能修法納入上述三種業者都要納入查核評鑑對象，至少農委會可以發文給各縣市政府作專案查核，明確將此三種業者的查核落實。