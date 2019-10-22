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離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

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▲▼離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠。（圖／CFP）

▲前夫和新歡帶著一對雙胞胎出門，讓原PO瞬間懂了。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「你曾經愛過我嗎？」香港一名女網友近日心碎地發文表示，丈夫得知自己無法懷孕的事實後，便果斷提出離婚要求，結果事後不到半年，就在路上看見曾經深愛的人，與一名新歡牽著手在逛街，並且帶著一對年齡大約1歲至1歲半的雙胞胎，「如果我推斷沒錯的話，你是不是在離婚前就已經…。」

▼前夫離婚前可能已經外遇。（示意圖／CFP）

▲▼離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠。（圖／CFP）

原PO在IG粉專「couple.murmur」投稿表示，我們在19歲的那年聖誕節開始交往的，成績放榜後大家都有不同發展，我繼續去讀書，而你展開職場生涯。在一起第二年，你提出同居的想法，你說你會照顧我，所以我們就順利住在同個屋簷一起生活，同時也發生了性關係。」

原PO再指，「但是誰也沒想到我竟然懷孕了，你說還不是時候，而且胎兒才一個月大可以拿掉，於是你就帶我去墮胎。到了第三年，我也畢業開始工作，而你被上司欣賞，升上經理位置，當你與我分享這個喜悅時，我也跟你說，我又有喜了，而且已經2個月，根本是雙喜臨門！不過你還是說一樣的話，說你沒有心理準備，想存更多錢，等明年結婚後再生寶寶，最終我們又去同一個地方送走孩子。」

▼原PO送走無緣的孩子，事後卻相當後悔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼孕婦,房間,懷孕,孤單。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「墮胎後，我一直覺得那兩個孩子跑來我身邊，特別是夜晚的時候。」原PO繼續說，「好多時候我都怕吵醒你，會偷偷躲到廁所哭喊，你聽見後就會安慰我，說這些事已經過去，將來會更好，答應永遠在我身邊。很快地到了隔年，我終於順利結婚，有自己的家，你媽也好喜歡我，讓我覺得很幸運。」

原PO表示，「不過時間久了，有時候你媽都會暗示想抱孫，我也覺得是時候了，而且我自己也好喜歡小朋友。大概過去半年左右，依舊沒有任何動靜，你媽開始心急，便帶我去看醫生，看一下有沒有方法可以增加懷孕機率；醫生檢查過後，我心生膽怯，怕你媽知道我過去拿過孩子，醫生看到我眼神似乎懂了，就叫你媽出去等，說要幫我再做一個詳細檢查。」

▼醫生發現原PO有過墮胎痕跡。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲胎兒,墮胎,幼兒,懷孕,小孩,嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

「我坦白跟醫生講，我曾經墮胎2次，事後月經不準也長期覺得經痛。」當原PO話一說完，醫生便回答，「子宮可能已經刮傷了，而且墮胎2次有很大機率可能不孕，就算有了也很容易流產。」

原PO害怕地說，「我不敢和你媽說這一切，我只是講了一句大話，醫生說我身體很好，可能緣分還沒到吧。但我心裡面知道，緣分早就錯過了。回到屋裡，我一個人又開始哭喊，我感覺到那2個失去的孩子想陪我，我好後悔啊，可惜太遲了…。」

原PO說道，「當我將不孕的事告訴你以後，你一開始有點呆住，後來就抱住我、安慰我說沒關係，你會一直愛我，不會為了任何事情而動搖。結婚第二年，我終於又有了，我覺得是上天給我機會，所以我很仔細小心。你媽知道後特地搬過來一起住，說是要照顧我，到懷孕第4個月，你媽出門買菜時，我在廚房倒水喝，結果不小心被電線絆倒流了一地血，我好害怕，我立刻打給你，打了有3通吧，但是你卻都直接掛斷。」

▼孩子最終仍不幸流掉了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著提到，「當你媽回來後看見這場景，就立刻打電話送我去醫院，但醫生說孩子沒了，你媽好生氣又失望，而你從來都沒有出現過，我記得我是一個人在醫院度過這難熬的夜晚，就連出院我都是自己一個人回家。我永遠記得事後你對我說的第一句話是，『你自己知道發生了什麼事吧，現在什麼都沒啦！』然後你提出分開的要求，希望大家能冷靜一段時間，我沒有回應，就離開這個家了，回到自己原本居住的地方（娘家）。」

原PO說，「隔天，我到我媽的墳前說，你是我生命中最重要的人，我以為你會陪我走到最後，但我沒想到這7年感情就這樣快結束了，我只能跪在地上不斷痛哭，覺得什麼都好無助。事隔一星期後，你和我提出離婚要求，我只回了一字『哦』，從此與你脫離婚姻關係。」

▼丈夫得知原PO無法懷孕加上流產一事後，態度立刻冷淡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，「半年過去了，我在街上見到你與另一個女人一起牽著一對雙胞胎，那兩個孩子一看上去肯定有1歲至1歲半，如果我推斷沒錯的話，大概在我們離婚之前，甚至是流產之前，你就已經…，之後你注意到我緊盯你的目光，就迅速地撇過頭不看我，然後趕緊上了計程車離開。」

原PO最後坦言，「我其實不知道這之中發生了什麼事，但我可以告訴你，『我還愛著你，我願意祝福你的』，最後，你可以答我一個問題嗎？『你曾經愛過我嗎？』」

▼婚姻走向破滅，讓原PO困在情緒漩渦當中。（圖／CFP）

▲▼離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠。（圖／CFP）

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