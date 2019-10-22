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日本天皇代代傳承的神秘「三神器」：草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉

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▲▼日本,皇室,明仁天皇,伊勢神宮,三神器。（圖／達志影像／美聯社）

▲象徵著日本天皇的三神器始終蒙著神秘面紗，圖為明仁天皇到伊勢神宮參拜。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本天皇德仁（Naruhito）今（22日）舉行「即位禮正殿之儀」登基，象徵著天皇與皇室「萬世一系」的神祕「三神器」，草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉也成為焦點。傳說中，天照大神將三神器賜予祂的孫子瓊瓊杵尊（ニニギ），分別代表統治人民需要的三種特質。但是，它們從沒有被公開展示過，甚至連存在與否都無法證實，始終蒙著神祕的面紗。

德仁天皇登基的「即位禮正殿之儀」上，可以看見宮內廳官員謹慎地拿著被布料裹住的盒子，據信裡頭裝的就是「三神器」，草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉，代表著天皇的儀式性角色。根據傳說，天照大神大約2700年前將三神器贈與孫子瓊瓊杵尊，賦予他統治世界需要的三項特質，草薙劍代表勇氣，八咫鏡代表智慧，八戶瓊勾玉代表仁慈，由每任天皇代代相傳。

▲▼日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

▲三神器是日本天皇的象徵，圖為日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

天普大學（Temple University）學者庫克（Michael Cucek）表示，有一些學者相信，草薙劍不論是銅製或鐵製，都應為海外傳入，因為日本當時沒有金屬資源，八咫鏡很有可能來自漢帝國，而勾玉與朝鮮半島上新羅王國國王皇冠上的珠寶形制非常類似，「三件物品都指出與大陸有所關聯。」

庫克提到，三神器並非合法化天皇統治的正當性，而是天皇「萬世一系」的血統與傳承，因此無法支持篡位者，「如果你偷走它們，它們就一文不值了，如果皇室滅絕，就無法維持皇室制度。」他提到，自從裕仁天皇二戰後放棄「天皇是天照大神的直系子孫」這一項宣稱以後，三神器的裝飾性就已勝過神聖性。

▲▼日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

▲三神器始終蒙著神秘面紗。（圖／路透）

據了解，外界大多認為草薙劍和八咫鏡分別被保存在熱田神宮與伊勢神宮，而八戶瓊勾玉存放在東京皇居，但它們不僅沒有對外展示過，其存在也沒有直接證據。劍橋大學日本研究教授阿道夫森（Mickey Adolphson）表示，三神器在當時被認為是非常先進的技術，「象徵意義大多是後設的，最原始的價值在於物質與技術的稀有程度。」

阿道夫森指出，神道教「特別保護」象徵，此舉也可以增添神秘感與權威性，因此雖然許多歷史學者非常感興趣，「但是日本國內目前很少有人想要針對這些器物『去神秘化』，我也不希望這件事發生在不久後的將來。」

根據CNN，日本宮內廳、內閣府都表示，除了官方發布的歷史介紹以外，無法針對三神器提供更多評論。

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