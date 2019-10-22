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中火送交放流水硼超標陳述意見書　中市府：不該穿著西裝改西裝

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▲環保局副局長陳宏益表示，月底會對中火作出處分。（圖／台中市政府提供）

▲環保局副局長陳宏益表示，月底將對中火作出處分。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府9月查獲台中火力發電廠放流水含「硼」嚴重超標24倍，要求台電限期提出陳述意見書，台電趕在21日下午期限前送出，內容提及將建置汙染防制設備改善，環保局副局長陳宏益22日強調，市府10月底會做出處分，中火「穿著西裝改西裝」並非好方法，應全面改善空污和水污。

環保局9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，遠超出標準5毫克24倍，加上中火1到9月，已遭查獲5次放流水不符標準，已屬重大違規。

陳宏益指出，中火陳述意見中提到將建置汙染防制設備，儘速投入改善，但中火「硼」濃度超標24倍，已屬嚴重違規，陳還以前市長林佳龍的競選口號「穿著西裝改西裝」為例，反而認為此舉並非好方法，應以最快時間徹底全面改善，市府將依規邀集學者專家諮詢，10月底做出處分。

陳說，煤發電成本其實不便宜，台電只是將成本「外部化」，將汙染物排放到水與大氣中造成汙染問題，希望中火儘速解決水汙與空汙，不要讓中南部居民吸收這些外部成本。

有關台電第一時間跳出來喊冤，陳宏益強調，環保署早在2017年12月25日就將「硼」列入放流水標準項目，發電廠放流水若含有汙染物「硼」，自施行日起就應符合5毫克/公升的標準值，因此台電應儘速改善，切勿為了節省汙染防制成本，讓環境受到破壞。

台電表示，為了展現誠意，昨天提送陳述意見時，併同提送改善計畫，不過，環保局卻僅收陳述意見書，而退回改善計畫退回，台電表示尊重。

台電表示，為因應政府加嚴放流水標準，中火自2014年起即處理放流水質問題，過程中經過可行性評估及工研院模場試驗(Pilot test)，新廢水場預計12月初可開始試運轉，處理場完成後能符合國家放流水標準，台電懇請環保局考量新設置需要時間，希望能給予較長的改善期限，台電將全力趕工，符合法規標準。

對於環保局希望停機改善，台電表示已針對中火5~8號機組，進行自主減產50%，另於空污期間亦努力降載減排，在維持穩定供電能力的範圍內，對於空污與水污改善盡全力而為。

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