北愛爾蘭通過墮胎除罪化、同性婚姻合法化　當地21日午夜生效

▲國際特赦組織在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）舉辦遊行，爭取修法。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國北愛爾蘭放寬禁令，讓墮胎除罪化，同性婚姻合法化，上述修法將於當地時間21日午夜生效。據了解，北愛爾蘭政黨來不及組成地方執政聯盟，因此倫敦當局7月通過的法案自動生效。國際特赦組織認為，此修法為北愛爾蘭的人權保障樹立里程碑，民主聯盟黨（DUP）黨魁佛斯特（Arlene Foster）則說，此改變是對於人類尊嚴的羞辱。

綜合BBC、《法新社》報導，英國政府7月通過《北愛爾蘭（行政形成）法案》（Northern Ireland (Executive Formation) Act），規定北愛爾蘭議會若無法在10月21日以前恢復，就必須放寬墮胎、同性婚姻禁令。北愛爾蘭主要政黨無法如期組成政府，因此上述修法即將生效。

修法通過以後，英國國會須在2020年1月13日前提出同性婚姻民事法規，北愛爾蘭事務大臣史密斯（Julian Smith）接獲任命，要在2020年3月31日前提出墮胎禁令放寬後的合法醫療途徑、配套法規。

據了解，北愛爾蘭執政聯盟2017年1月解散以後，將近3年的時間沒有政府，政務大多交由倫敦當局管理。

▲北愛爾蘭女性走上街頭，爭取身體自主權。（圖／路透）

根據《愛爾蘭時報》，墮胎權倡議者伊沃特（Sarah Ewart）於2013年懷上畸形胎兒，卻必須飛到英格蘭才能墮胎，她表示，每一天都想著無緣出世的女兒艾拉（Ella），「雖然這無法彌補發生在我身上的事情，但卻能夠讓其他人過得更好，真的是一個很大的解脫。」

國際特赦組織的特加特（GráinneTeggart）認為，此修法能為「富有同情心」的體系鋪路，「今天午夜將會寫下歷史。監督我們身體與健康照護的壓迫法律將被終止，我們的權利與醫療照護終於被帶到21世紀。」此外，網路上也有許多民眾發文，利用標籤#TheNorthIsNow慶祝修法通過。

▲北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）黨魁福斯特（Arlene Foster）反對修法。（圖／路透）

DUP黨魁佛斯特提到，「我知道有些人將會慶祝，我想對這些人說，想想我們這些感到悲傷的人，我們相信此舉是對於人類尊嚴的侮辱。」新芬黨（Sinn Féin）形容，這是一場「憤世嫉俗的政治把戲」，北愛爾蘭主教表示，對於未出世的孩子與當地民主而言，這是悲劇的一天，將會持續關注被重新定義的婚姻。

《歐洲新聞》報導，北愛爾蘭基督教、天主教人士都非常保守，反對墮胎權，但近年來改革聲浪不斷，尤其愛爾蘭去年解除類似禁令以後，民間要求修法的壓力越來越大。在此之前，當地法律規定，唯有懷孕女性生命受到威脅，或者可能造成生理與心理的永久傷害時，才被允許墮胎。

BBC指出，英格蘭、蘇格蘭與威爾斯自2014年起，都已將同性婚姻合法化，而北愛爾蘭在2015年11月的投票結果中，主流民意才第一次顯示贊同同性婚姻。