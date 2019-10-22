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從清華前進柏克萊工學院　搭上學、碩、博特快列車

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▲從清華前進柏克萊工學院　搭上學、碩、博特快列車。（圖／清大提供）

▲清華大學從2020年起將可望選送逾20名動機系、工科系、材料系學生，赴柏克萊相應學系留學一年。（圖／清大提供。下同）

記者陳凱力／新竹報導

美國柏克萊加州大學工學院主管21日應清華大學之邀，對學生召開留學說明會，清華大學從2020年起將可望選送逾20名動機系、工科系、材料系學生，赴柏克萊相應學系留學一年，成績優異者還可進一步申請柏克萊的碩士或直攻博士。清華大學是台灣唯一與柏克萊工學院簽訂合作培育計畫的大學，校長賀陳弘表示，參與這項計畫的清華學生將搭上柏克萊加大工學院的特快列車，創造未來人生更遠大的機會。

▲從清華前進柏克萊工學院　搭上學、碩、博特快列車。（圖／清大提供）

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▲清華動機系學生邀請柏克萊加大工學院助理院長孫安濤（左三）試乘賽車。

清華大學副教務長蔡宏營表示，這項與柏克萊工學院的合作計畫稱為3+1+X，清華學生在系上學習3年，可選擇在大三或大四時，赴柏克萊就學一年，在美國所修的學分均可獲清華大學承認。在取得清華學士學位後，能擁有最佳的優勢申請攻讀柏克萊的碩士或逕讀博士。

柏克萊加大工學院助理院長孫安濤(Anthony St. George)、國際項目主任郭子綺與助理主任顧蓓翠 (Betsy Gudino)21日在清華大學舉辦說明會，並拜會副校長周懷樸。共有近百位清華學生參加說明會，他們都對這項留學計畫很感興趣並提問。

▲從清華前進柏克萊工學院　搭上學、碩、博特快列車。（圖／清大提供）

▲清華副校長周懷樸（左）與柏克萊加大工學院助理院長孫安濤共同展開兩校合作計畫。

清華大學校長賀陳弘表示，清華、柏克萊兩校分別位於雙方世界知名的創新創業矽谷園區，兩校易子而教，將會激發學生創意潛能。這項合作計畫由動機、工科、材料三系先行，未來可望加入其他領域，展開全方位的合作；經由前進柏克萊加大，提供清華學生更大的舞台及更強的國際競爭力。

蔡宏營表示，在QS的機械領域世界大學排名中，柏克萊加州大學近年排名都在全球頂尖，並穩居全美公立大學第一名，清華動機則名列全球前五十強，並在國內大學中排名第一。清華動機系的傑出研究表現，是兩校合作的重要基石。此外，清華動機系有兩位傑出的校友陳志源與林立偉在柏克萊加大執教，他們的研究教學表現獲高度肯定，也使合作計畫推動更加順利。

▲從清華前進柏克萊工學院　搭上學、碩、博特快列車。（圖／清大提供）

▲清華DIT機器人團隊向柏克萊工學院主管（右起）介紹在國際賽得獎的機器人。

蔡宏營指出，參加清華-柏克萊合作計畫的學生享有部分奬助優惠，赴美期間繳交柏克萊的學費約4萬多美元。為鼓勵學生出國學習，清華動機系提供以第一志願入學的學生獎學金，每位學生獲補助金額約20萬台幣，盼能減輕學生負擔。

柏克萊工學院主管隨後還參觀了清華動機系學生組成的機器人團隊及賽車工廠。30年前曾在台學過一年中文的孫安濤說，清華學生英文都很好，也非常熱情、積極、具好奇心，他尤其對學生們從無到有打造電動賽車感到印象深刻。
郭子綺說明，柏克萊工學院未來將安排一對一的指導，協助清華學生到柏克萊就讀時選課及適應校園生活。

清華動機系大三生王捷就是打算申請清華-柏克萊合作計畫的學生之一。她表示，原來就有去美國讀研究所的計畫，這項計畫應該是連接她下一階段求學的最佳橋樑。她希望藉此更認識柏克萊加大的教授及研究主題，釐清未來研究方向。王捷認為這項計畫十分適合清華學生，無論下一階段是否計畫出國求學，都是難得的機會。

▲從清華前進柏克萊工學院　搭上學、碩、博特快列車。（圖／清大提供）

▲柏克萊加大工學院助理院長孫安濤（右）回答清華學生留學相關問題。

清華動機系大三生葉承祐也表示清華-柏克萊合作計畫十分有吸引力。他原本就計畫大學畢業後出國攻讀研究所，柏克萊加大也是申請目標之一，「參加這項計畫能提升未來攻讀機會，等於離夢想更近一步！」葉承祐說，柏克萊加大是世界頂級學府，不僅教授學術與教學表現突出，還時常邀請業界名人開設講座，豐沛的教育資源是最吸引他的亮點。

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