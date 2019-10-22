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社會 社會焦點 保障人權

為了分擔家計…他在凌晨辛苦清掃夜市　勸騎士別丟家庭垃圾卻被車撞！

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記者陳雕文／新北報導

新北市一名吳姓清潔隊員，為了分擔家計，退休後還跑去樂華夜市擔任清掃大街的約聘工，到了22日凌晨，他看到一名騎士拿家庭垃圾到夜市來丟，決定跟同事一同勸阻，雙方爆發口角，後來騎士狠狠拍掉吳男的手機，還故意加速衝撞吳男及其同事！

▲▼攻擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲清潔人員發現亂丟家庭垃圾的騎士，拉住其車尾不讓他走。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，樂華夜市統一付費，委由清潔人員於每日夜市結束後，進行打掃清除作業，38歲的游姓騎士非夜市攤商，卻將住家垃圾攜至樂華夜市丟棄，因此遭63歲吳姓及55歲林姓清潔人員制止，雙方發生口角及肢體衝突。

▲▼攻擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲騎士狠狠拍下吳伯的手機。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳男不滿騎士囂張的態度，決定拿起手機錄下其車牌及長相，游男惱羞揮臂拍掉手機並加速衝撞，吳男及林男碰到車頭急忙跳開，但游男不死心，把機車放倒後起身想揮拳，被吳、林壓制。

永和警方派出6名警力趕往現場處置，將雙方當事人帶返所，2名清潔人員已提傷害告訴並完成製作筆錄，另游男表示要驗傷後再行提告。

莊姓網友PO文表示，「這位男子在警察局說他特地從公館攜帶垃圾到樂華丟棄，這讓人無法接受，也並不是第一次來丟棄了，整個樂華夜市的攤商都有付清潔費，不是攤商的就應該等垃圾車來並使用環保袋再丟棄，怎麼可以不給你丟就攻擊人呢？真的太過分！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼騎士拍掉手機後，還加速衝撞清潔人員！（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼攻擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

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