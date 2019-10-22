首超美國！中國1億人列全球最富裕10%　年增15.8萬名百萬富翁

▲人民幣（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

瑞信研究院（Credit Suisse Research Institute）21日發表2019年《全球財富報告》，數據顯示，在2019年全球最富裕的10%的人口當中，中國大陸有1億人屬於這個區間，首次超過美國的9900萬人。此外，中國目前百萬（美元，下同）富翁人數為440萬，僅次於美國。

《澎湃新聞》報導，該報告的數據顯示，在截至2019年的一年中，全球新增百萬富翁110萬名，美國佔一半以上，日本和中國大陸則分別新增18.7萬人和15.8萬人，此外，中國大陸財富超過5000萬美元的超高凈值人數為18132人，這在全球排名第二，僅次於美國。

▲大陸經濟重鎮上海。（圖／CFP）

根據《報告》，中國大陸和其他新興市場百萬人數增長速度較快的貢獻來源主要是平均財富增長，約78%的財富增長來源於此，此外是佔比16%的人口增加和6%歸因於財富不均的增加。

從2000年起，中國大陸家庭財富總值從3.7萬億美元增長至63.8萬億美元，規模增長逾17倍，增速超過多數其他國家的三倍。在非金融財產比例方面，中國大陸家庭資產中非金融資產的占比從2015年的43%提高之2019年的53%。

▲大陸經濟重鎮廣東省廣州市。（圖／CFP）

該報告也顯示，截至2019年年中，全球共有4680萬名百萬富翁，佔全球成人的0.92%，總計擁有158.3萬億美元財富，佔全球財富總值的44%。此外，預計2019年29億成人，約佔全球成人的57%財富少於1萬美元。

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