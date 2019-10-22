震撼！雲林縣副議長蘇俊豪退出民進黨　同步辭小英競總督導

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣副議長蘇俊豪22日上午發表退黨聲明，聲明指出，因民進黨執政近四年來所主張，同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口等政策，忽略基層人民真實感受，理念差異甚大，所以正式向雲林縣黨部提出退黨申請，並辭去雲林縣2020蔡英文總統暨立委聯合競選總部總督導一職。

▲雲林縣副議長蘇俊豪22日上午發表退黨聲明，依行程出席縣議會主持定期會議。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇俊豪於聲明書中表示，感謝黨部長官朋友、黨團同仁及基層黨員的支持與愛戴，退黨後將以「無黨籍」身份參政，會用更客觀、更超然立場來為民喉舌，必克盡副議長一職，繼續為雲林縣民謀福祉，未來民進黨若有好的政策或好的候選人，俊豪也會理性問政，給予支持選賢與能。

蘇俊豪強調，不管藍綠任何政黨都是台灣的政黨；不管本土派、外省派都是台灣派；不管原住民、新住民都是台灣人民，我們都生長在台灣這塊土地，亦共同捍衛台灣民主與自由，更要一同致力讓經濟繁榮、社會安定、台灣進步。

▲雲林縣副議長蘇俊豪22日上午發表退黨聲明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民進黨雲林縣黨部針對雲林縣副議長蘇俊豪提出退黨申請，由主委廖丁賜表示，尊重副議長蘇俊豪選擇，針對同婚立法、一例一休與年金改革溯及既往等政策都是進步的改革方案，當然改革會有陣痛，台灣不能再走回頭路，希望大家能更理性看待與討論，廖丁賜強調，蘇俊豪退黨申請會依程序處理，是否影響總統與立委選舉，黨部將審慎評估。

▲雲林縣副議長蘇俊豪22日上午發表退黨聲明。（圖／記者蔡佩旻攝）

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