東勢老婦掉3米深大圳受驚　見員警搭救哭問：我會不會被罵

▲陳婦獲救時因受驚而不斷啜泣。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中東勢區70歲陳姓老婦，18日晚間7時30分許外出訪友，因天色昏暗又不熟悉夜間路況，不慎掉入3公尺深的茅埔大圳，約半小時後幸有民眾路過，趕緊向警方通報，警消獲報趕赴現場，到場時老婦因受驚嚇而不斷啜泣，員警也耐心安撫，並將老婦平安救出。

東勢警分局表示，茅埔派出所所長劉國富、警員程曉筠於18日執行巡邏勤務，晚間8時許接獲報，指東勢區東關路5段298巷內有人掉入大圳裡。

員警立即趕到現場，發現陳婦掉落3公尺深的茅埔大圳裡，劉國富立即通報消防人員前來協助，所幸近日沒有大雨，圳底有軟泥，陳婦並無其他外傷，但因受到驚嚇，見員警搭救時哭著說：「我會不會被罵」，員警則安撫：「沒有啦，沒有人會罵妳」，將婦人救起，結束這場虛驚。

經警瞭解，婦人家住東勢市區，欲至東關路5段巷訪友，因天色昏暗且不熟路況，而掉進路旁大圳，所幸路人即時通知警消前往救援，否則後果不堪設想。

茅埔派出所提醒民眾，郊區有許多巷弄及產業道路，夜間行走時應避免行經無路燈的黑暗處，且隨時攜帶手電筒或其他照明設備，以保護自身安全。

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