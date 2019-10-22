「騙扁少年」冒國泰千金爽住五星飯店　判1年8月繳46萬7千換免關

▲黃琪過去出庭都坐輪椅蓋被子躲避媒體拍攝。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

替前總統陳水扁算塔羅牌的黃琪，因冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，事後與飯店和解獲得原諒，被法院依7個詐欺罪合併判1年8月徒刑，得易科罰金60萬元定讞，黃琪21日上午坐著輪椅到台北地檢署執行科報到，扣除先前遭羈押天數折抵刑期，繳清46萬7千元罰金，免坐牢。

本名黃照岡的黃琪，對外謊稱有多年的塔羅牌占卜資歷，2008年間，當時官司纏身的前總統陳水扁經友人介紹，找黃琪算命，結果被媒體查出黃琪所有身分資料都是假的，「騙扁少年」名聲因此傳開。

之後黃琪又涉及多起詐騙案件，2011年間假冒頂新集團小開魏宏帆名義申辦美國運通頂級「黑卡」，盜刷新台幣600多萬元，2013年間判刑7年定讞。2016年7月14日起，黃琪又假冒國泰集團成員蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，打電話到晶華酒店、台北喜來登大飯店訂房，並要求給予優惠，與鍾姓友人省下升等房費與餐飲服務費數萬元。

黃琪因詐騙飯店案一審被判刑2年10月，上訴二審期間，稱病坐輪椅出庭，只要媒體出現，他就以毛毯包裹身體，最後高院認定他犯案7次，考量他與被害飯店均達成和解，共判刑1年8月，得易科罰金60萬元定讞。

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