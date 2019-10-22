被性侵慣犯持小刀架頸差點被硬上　兩通電話救了應召女

▲男子持小刀企圖硬上應召女，2通電話救了應召女。此為示意圖。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾有毒品、性侵前科的新北市男子周家傑，2017年10月間，明知身上沒錢，卻還找了應召女小施（化名）到新北市泰山區某汽車旅館性交易。2人進房後，周男拿出預藏的萬用瑞士刀，抵住小施的脖子，並強吻小施胸部，打算硬來。但這時應召站與旅館人員輪番打電話進房打斷周男行為，小施順利逃離魔掌。最高法院審理後，將周男判刑5年定讞。

判決指出，周男先前因犯毒品、妨害性自主等罪，遭判刑8年7月確定，周男等待入監期間，明知自己身上沒錢，還在2017年10月7日晚間，撥打電話給應召站，以8千元代價與小施達成性交易的協議。雙方約定在新北市泰山區某汽車旅館中交易。

2人在凌晨12點左右進入房間，一進門小施就要求先收取費用，但周男假意翻找皮包，還假裝找不到錢翻臉。小施不耐等候，打算離去，但周男色膽包天，竟隨手拿出預藏的萬用瑞士刀，以小小的刀片抵住小施脖子，將小施壓在床上，親吻小施胸部，並伸手準備脫掉小施的底褲，打算硬上。不過這時應召站人員與旅館人員，輪番打電話進入房間。周男不得已，接電話回覆時，小施逃出房間，報警逮捕周男。周男遭提起公訴。

法院審理時，周男坦承不諱，一審法院認定周男犯下「強制性交未遂罪」，判刑5年。周男認為自己犯後深感悔悟，坦承犯行，也願與小施和解，自己犯後態度良好，應該獲得減刑，上訴第二審。

但二審高等法院審理後，審酌周男為求滿足自身性慾，明知無力支付性交易費用，竟不知尊重小施身體自主權與性自主意願，以強暴方式著手於強制性交行為，危害小施身心健康，且使小施留下難以抹滅之心理創傷。而周男雖然坦承犯行，然迄今未與小施達成和解賠償損害，再加上他曾有攜帶兇器強制性交罪的前科，二審因此駁回上訴，維持5年刑期。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴確定。