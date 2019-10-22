「看他可不可以做得到」　陳吉仲批韓國瑜農業政策：自相矛盾

▲陳吉仲認為韓國瑜農業政策自相矛盾。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜21日前往嘉義展開傾聽之旅，有稻農抱怨公糧收購價8年沒調漲，多次向農委會陳情未果，盼韓成農民救星。農委會主委陳吉仲今（22日）表示，去看韓國瑜最近農業政策，有幾個都自相矛盾，甚至不可行。

農委會今召開「新加坡拓銷暨台灣農產品108年1至9月外銷成果」記者會，會後被問公糧8年未漲，農民盼韓成救星一事，陳吉仲說，如果各位看韓國最近農業政策，只要正面當然很願意坐下來討論，但針對其中幾個充滿自相矛盾，甚至不可行。

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▲韓國瑜到嘉義進行傾聽之旅，稻農向他抱怨公糧8年沒漲。（圖／記者翁伊森攝）

陳吉仲舉例，韓國瑜稱台灣所有農產品要3成賣出去，7七成留在內銷，「這個只是講而已，我們看他可不可以做得到」，並問韓國瑜今年外銷訂單50幾億，到底現在執行率多少？陳吉仲接著說，韓國瑜說馬政府進口管制比較多，現在執政開放很多，但完全顛倒，本來北農進口大陸水果只有30幾公噸，但韓104年當北農總經理那年，進口大陸水果3百多公噸，增加10倍，完全前後不一致。

陳吉仲認為，現在說要提高公糧價格，又要減少糧食安全百分比，如從35％去降低，不是自相矛盾？他強調，各種政策都歡迎提出來討論，但要具體可行，不能是用講的。