電子煙是無法戒菸　衛生局：比紙菸還毒！

▲圓柱型菸品形狀之電子煙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



現在很多人為了戒菸，試了非常多方法，其中一個方法就是抽「電子煙」，號稱能「健康吸菸」、「不上癮」，認為可以取代傳統香菸且不造成危害，真的是這樣嗎？專家警告，電子煙恐怕比傳統紙菸還毒、更容易上癮，而且一樣會對身體健康造成嚴重危害。

台南市衛生局指出，電子煙本名電子霧化器（VAPE），根據WHO的定義，電子煙是一種不靠燃燒，也不含菸草成分的霧化器具，透過鋰電池供電，加熱電子液體（純加熱不燃燒），驅動霧化器後，將尼古丁、甲醛、丙二醇、甘油、二甘醇和其它化學品所組成的混合物進行汽化，產生「蒸氣」，以供使用者吸入。

而衛福部國健署先前就已經以國外研究結果提出警告，電子煙中添加了約8000種的化學物、人工調味劑和香料，最常見的口味是茉莉、烏龍、大西瓜；此外，電子煙它所產生的煙霧，毫無疑問，都是PM2.5微粒，但不同於香菸的是，電子煙的PM2.5含有超量的大魔王尼古丁、調味劑和甲醛，「吸多了，不只無法幫助戒菸，而且還比香菸更容易上癮，絕對不會是廣告上說的是戒菸的好朋友！



台南市衛生局自2012年3月政府推動「二代戒菸計畫」，透過專業醫、藥事人員協助，能有效提供戒菸服務，增加戒菸藥物的補助、合約藥局給藥及戒菸衛教暨個案管理等多元戒菸服務，補助範圍也由門診擴展至住院與急診，戒菸者只要支付掛號費及最高上限僅2百元的部分負擔，低收入戶、山地原住民暨離島地區，部分負擔全免；所以要戒菸的人請找專業，勿使用電子煙戒菸。戒菸可撥打免費戒菸專線:0800-636363。