蘋果大漲再登全球市值第一寶座、擠掉微軟　蘋概股紅通通　

▲蘋果再登市值第一寶座，擠掉微軟。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

受到財報激勵，蘋果週一大漲1.73%至每股240.51美元，以市值1.09兆擠下微軟，重回全球市值王寶座，同時帶動蘋概股今（22）日股價，權值股台積電、大立光上揚，代工廠廣達、英業達、和碩、仁寶、可成等同步齊漲，一片紅通通。

台積電以292.5元開出、漲2.5元，開高後維持292元上下；大立光開盤漲25元，來到4405元，隨後持平震盪；廣達盤中漲1.59%、英業達漲0.22%、和碩漲0.85%、仁寶漲0.27%、可成漲1.76，來到259.5，可望突破260元關卡。

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因美中貿易談判樂觀情勢，激勵美股三大指數走升，，標普500指數甚至逼近紀錄高點；台股ADR也集體上揚，包括台積電ADR上漲1.46%、聯電ADR漲0.44%、日月光ADR漲0.4%等。

雖然日前傳出廣達的Mac Pro桌機代工訂單落空，且筆電出貨受到12月中美貿易關稅影響，提前於第3季拉貨，第4季將呈現衰退情形；但在伺服器業務方面，受到四大雲端廠商強勁拉貨動能，加上Intel新一代Whitley平台伺服器處理器Cooper Lake的推出，將帶動部分換機需求，預估伺服器業務將年成長14%，營收將達2459億元，約占整體預估營收1.03兆元的兩成，為營運的主要動能。