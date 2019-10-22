19歲少女控狼爸　父擁後宮自清：有小三小四…寧花錢都不當禽獸

▲新竹一名19歲少女，控告父親在她就讀國中時期對她舌吻、指侵。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名19歲女子控告父親在她國中的時候對她猥褻、指侵得逞，而父親卻大喊冤枉，並表示，自己當時還有小三、小四，如果有需要花錢找外面的也可以，絕對不可能對女兒做這種禽獸不如的事。法官調查後卻發現，相關證人雖都表示「被害人有遭到性侵」，但對於詳細時間、地點、被侵害的方式卻都不一致，且證人皆未現場目擊，因此證據仍有瑕疵，判少女父親無罪。

新竹一名女子控告父親在她就讀國中時期對她環抱、強行舌吻，又在家中，趁著她和弟弟在床上休息的時候，睡在兩人中間，躺在床上，以手指伸進她下體，對她性侵得逞。

父親堅決否認犯行，他表示，自己當時還有小三、小四，如果有需要大可找她們解決，或者花錢找外面的也可以，絕對不可能對女兒做這種禽獸不如的事。

不過，少女在調查期間雖緊咬「遭父親猥褻、性侵」但對時間點卻一直前後反覆，最初說「國一時遭到父親強吻」，後來又改稱是「國二期間，因為看到電視播放太陽花學運的新聞，所以印象深刻」，就連被性侵的時間也同樣說詞反覆。

少女一開始向警方表示，國二那年放假回家，因媽媽住院不在家，所以由她幫忙照顧弟弟，陪弟弟在床上休息，後來爸爸回來就睡在她與弟弟的中間，趁著弟弟熟睡之際，與她側躺在床上，以手指對她性侵，只是這些事情並沒有告訴媽媽。不過後來又跟法官改稱，被性侵的時間是在媽媽生小孩住院期間。

少女的媽媽表示，2013年的5、6月間她因不得已的原因需短期離家，但理由不好跟孩子說明，便與丈夫商量用「住院」為由離家，所以這段時間小孩是沒見過她的，而2014年5月她則因生產住院，但這次不在家，孩子都有來醫院探望新生兒，所以女兒應該不至於會將時間搞混。

少女弟弟證稱，曾聽姐姐說過「爸爸把手放進她尿尿的地方」，他回想當時是應該是暑假期間，自己睡覺睡到一半有起來上廁所，的確看到爸爸坐在床上，而姐姐坐在爸爸大腿上，姐姐當時的表情很害怕。弟弟又表示，姊姊國二以後就到台北念書，只有六、日會回家，寒、暑假不會回家。

妹妹表示，自己比姐姐小2歲，在小學期間都需要補習，姊姊到台北讀書以後，偶爾假日會回家，也聽過姐姐說爸爸把手指放進她尿尿的地方，但法官要進一步詢問細節，妹妹都僅稱「忘記了」、「姊姊沒有說」。

法官發現，少女控訴遭到父親舌吻的時間點前後間隔將近1年，而被性侵的過程，弟弟妹妹們都只聽到她口訴，並非現場目擊，對於被性侵的時間、被侵害的方式等重要細節，說法都不一致，更多的都以「忘記了」做為答覆，而驗傷單雖能看出少女下體有陳舊性撕裂傷，但卻無法辨別正確受傷的時間，因此法官認為，證據仍有瑕疵，無法因此認定父親性侵。

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