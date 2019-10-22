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週年慶無感！同事翻貴婦牌DM「抗老set近40K」　她秒傻：不如做醫美

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▲▼SOGO百貨週年慶 。（圖／資料照）

▲各家百貨週年慶日前陸續開跑。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

各家百貨公司週年慶日前陸續開跑，不少人都趁這個時候囤貨各種美妝保養品。一名女網友就在PTT上發文「週年慶越來越無感……」，說她看到隔壁同事在看某貴婦品牌的週年慶DM，抗老組合要價近4萬元，讓她感嘆「特價都四萬了，那原價……我不敢問也不敢聽了」，認為不如拿這些錢去做醫美，話題引發熱論。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「週年慶越來越無感……」說最近週年慶又開始了，「各種優惠組合看底下網友說的多划算，但我真的看不出來QQ。」接著提到，前陣子她看到隔壁同事在看貴婦品牌的週年慶DM，「一個抗老的組合（一個正貨+四個小樣）要將近四萬塊……」

請繼續往下閱讀...

原PO說，她驚訝的是特價價格都要4萬元了，不敢問也不敢聽原價到底是多少，「還不如拿這些錢做醫美，可以做五到六次的皮秒呢！」

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▲▼SOGO百貨週年慶 。（圖／資料照）

▲很多人都會趁週年慶的時候囤貨保養品。（示意圖／資料照）

看到貼文後，網友也紛紛留言，「咦有在週年慶喔」、「感覺一整年都在活動or週年慶」、「找國外百貨網購還比週年慶便宜」、「我連一千塊的精華液都要考慮半個月了」、「現在網購很盛行了，根本不用週年慶，有時候就便宜很多」、「元旦／年假優惠、元宵優惠、母親節優惠、年中慶、中元慶、父親節、週年慶、聖誕節、跨年優惠，一整年都是啊！想花錢根本不用找藉口。」

對原PO花錢醫美的看法，不少人都贊同，「醫美實在」、「醫美+保養才是王道」、「醫美實在+1」、「醫美一次比保養品一組強」、「我都直接飛韓國醫美，比在台灣更划算，還可退稅」、「打一次皮秒，省掉保養品的錢。」

不過也有網友表示，「週年慶的重點是搭百貨公司的滿額和信用卡活動，比較划算是真的」、「看產品 我用某產品後就減少去醫美了（之前每個月會去保養一次）」、「你以為去醫美就不用保養了嗎」、「剛好有要用到的東西就可等檔期啊！比平常再多10%以上的折扣不好嗎？」

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