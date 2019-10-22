不滿馮世寬批五星旗　林德福怒嗆：有待再教育再改善

▲林德福質詢。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蔣婕妤／台北報導

退輔會主委馮世寬日前接受媒體專訪時批評中國大陸國旗五星旗，他強調自己說得並非氣話，而是長久受得反共教育所致。立法院22日進行總質詢，國民黨立委林德福質詢行政院長蘇貞昌時怒批馮世寬失言，「這種行政官員有待再教育、再改善！」

馮世寬日前接受自由時報專訪。他提到，中國大陸進步被各界看見，但若要自己無條件地把旗子換成五星旗，「我看世界上最爛的旗就是那個（五星旗）」。他強調，不相信我國將領會倒向中國大陸，並說這非氣話，而是長久受的反共教育所致。

對於馮世寬說法，林德福相當不滿，怒嗆馮世寬不該批評五星旗是最爛的國旗。對此，蘇貞昌替馮世寬緩頰，「我認為對其他國家的旗子，不要用最爛，但馮主委有他的成長背景，表示得是他的意見。」

林德福繼續怒批，「我認為去批評人家，尤其國家的官員，用負面的情緒、情緒性的字眼批評其他國家的國旗，你認為這是民主自由國家的表現嗎？」

蘇貞昌回應，所以自己一開始就講，不要去批評人家國旗。他強調，面對中國大陸的打壓，讓不少國人產生惡感，尤其是馮世寬長期養成教育，面對對岸的長期打壓，更會因此產生負面感覺。

林德福最後再嗆，「這不是行政官員應該有的表現！有待再教育再改進。」

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