兼顧宗教傳統和改善空污　盧秀燕：祭拜只拿1炷香　其他人合十

▲盧秀燕希望，除了主祭者拿香之外，其他人雙手合十即可。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府22日上午市政會議上，由民政局長吳世瑋進行宮廟減香、減金、減炮措施與成果專案報告，市長盧秀燕表示，在尊重宗教傳統和改善空污前提下，她提出3項原則，以身作則、溫和漸進和配套服務，她呼籲，除了主祭者拿1炷香外，其他雙手合十就好。

盧秀燕上午參加大肚區下番社生態共融兒童公園完工啟用典禮時，她擔任主祭者，就只拿1炷香，站在身旁的民代、鄉親們全都雙手合十，主持完啟用典禮，再趕回市政府召開市政會議。

盧秀燕聽完吳世瑋關於宮廟減香的專案報告後表示，信眾到宮廟裡拿香拜拜，製造空污，雖然在維護宗教傳統之下又要進行改革，但這是並行不悖的，如何做到並行不悖，有3個原則。

第一是以身作則「從我做起」，盧以市府為例，市府若有開工、完工或是各種重大節慶，如果各局處長都到，每人1炷香就要30炷，若是只有主祭者拿，就只有1炷，其他人雙手合十，不僅大大節省，最重要的是有示範作用。

第二是溫和漸進，從勸導、座談、加強教育等作法做起，久而久之，市民內化成行為，既能尊重傳統的宗教禮俗，又能達到改革空污的效果。

第三要做好配套，市府叫民眾少燒紙錢，少燒香，但有些重大法事一定要做，大量紙錢怎麼去化？民政局與環保局等都有補助措施或是提供服務，民眾集中紙錢之後，由環保局收取載到焚化爐，公家焚化爐比私人的更能改善空污。

最後，盧秀燕說，改善空污，每一個面向都要努力，境內空污，市府可以掌握的部分越來越進步，截至9月份，台中都維持著進步4成，不過，10月有幾天是境外移入，整個西部地區非常嚴重，不只有台中受害，甚至北部地區，南至高雄、屏東都受到影響，所以呼籲中央更重視境外問題，如何跟周遭國家溝通，訂定相關辦法等，中央地方一起努力，台灣的空污才能夠改善。

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