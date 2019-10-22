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馬英九談陳同佳案哽咽　管碧玲搬馬父遺訓：哭吧，你應該要哭的

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▲▼馬英九談陳同佳案講到哽咽。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲馬英九談陳同佳案講到哽咽。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

在台灣犯下殺害女友並棄屍的香港籍陳同佳有意來台投案，卻遭蔡政府拒絕，前總統馬英九22日上午發表對陳同佳投案遭拒一事聲明，一度講到哽咽。對此，民進黨立委管碧玲在臉書狠酸，「哭吧，馬英九，你應該要哭的。」

管碧玲表示，國民黨把「收陳同佳」說成捍衛主權，罵民進黨出賣主權，事實剛好相反，政府正在努力交涉主權，國民黨是赤裸裸的出賣主權，司法管轄權是主權的一部分，處理跨國犯罪，國際間要相互尊重，對等互助，因此，跨國的司法案件，有刑事司法互助機制、也就是引渡制度在處理，這是國際公法的領域，也是基本常識的領域。

管碧玲指出，台灣和各國，甚至中國大陸，一直努力在國際司法互助協定的簽訂或機制的建立上，積極推動，就算國民黨時代，羅瑩雪甚至在林克穎事件期間，舉辦「國際刑事司法互助之實務與理論」研討會，羅瑩雪開幕致詞有一段話，說明移交犯人要透過國際司法互助機制，正如國民黨說的司法管轄權是主權。

管碧玲提到，司法管轄權在國際間，要用司法互助機制來進行，這是國家與國家間，對等互助的模式，也是承認主權的模式，「這些基本原則，羅瑩雪懂！賴士葆、童惠貞、陳宜民⋯⋯你們不知道？還是你們害怕想起來？」

管碧玲提及，香港用的是「基本法95條」，國民黨怎可能不知道？香港對司法刑事案件移交的制度有兩軌，外軌是「刑事司法協作機制」，處理國際司法互助，內軌是「基本法95條」，處理國內司法互助；前者，香港和很多國家簽有協議，而現在就是要求要在外軌架構下處理陳同佳的移交，這樣司法管轄權才是「有主權的司法管轄權」。

管碧玲表示，保安局的聲明，除了排除外軌，也否認我們的主權，現在要追究的是，保安局說刑事司法協作機制以外，卻可以是在法理上及法律程序完全不存在任何障礙的處理方式是什麼？找得到司法協助的「法律與法理」只剩下內軌，就是「基本法95條」，該條文寫道「香港特別行政區可與全國其他地區的司法機關通過協商依法進行司法方面的聯繫和相互提供協助。」

管碧玲狠酸，馬英九父親遺訓「化獨漸統，全力振興中國」，本來藉著陳同佳的移交要推進一步，現在，計中計無法得逞了，「哭吧，馬英九，你應該要哭的！」

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