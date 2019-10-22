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天降鐵鎚砸破4歲女童頭險死　賠620萬元二審換緩刑

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▲臺灣高等法院刑事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

 ▲女童遭天降鐵鎚砸破頭，高院二審判肇事的周男緩刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市康軒幼兒園，2015年間有幼童在游泳池畔暖身時，突然天降鐵鎚，砸破採光罩後，又砸中一名4歲女童，女童顱骨骨折大出血，一度住進加護病房，急救後保住性命。經查是幼兒園9樓的康軒公司周姓員工，在釘戶外安全釘時，鐵鎚突然脫落，砸傷女童。一審將他判刑4月，二審審理時，康軒公司賠償女童620萬元。二審因此駁回上訴，但宣告周男緩刑2年。

這起意外發生在2015年11月17日，下午1時許，康軒幼兒園內的幼兒，正在游泳池畔暖身，準備下水游泳。但這時卻突然發出一聲巨響，聲音伴隨著硬物打破採光罩，隨即砸在正在暖身的一名女童頭頂。女童立刻昏迷、頭部冒出大量鮮血，一旁的幼兒也都驚聲尖叫，而打中女童的竟然是一個鐵槌的槌頭。

女童被緊急送醫，顱骨陷入性骨折、頭臉多處撕裂傷，住進加護病房，一度病危。還好經過急救後，保住性命，但女童被診斷傷及腦部語言區、可能損及語言能力，且腦神經損傷致使右手明顯無力，目前仍在復健中。至於事發後，9樓康軒公司的周姓男員工隨即自首，坦承因大樓將進行採光罩更換工程，在9樓裝置安全網，釘安全釘時，鐵槌頭突然脫落，才會造成這起意外。檢方對周男提起公訴。

一審法院依照醫院鑑定，認為女童雖然受到腦傷，但身體、言語功能並未受損，並未構成刑法的「重傷害罪」，另外周男自首，因此一審將他判刑4月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，康軒公司負責人李萬吉賠償女童620萬元達成和解。全案於22日宣判，高院駁回上訴，但宣告周男緩刑2年的自新機會。本案仍可上訴。

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