人夫摩鐵抓猴只見「蓋棉被純聊天」　他重金買下床單和衛生紙團仍敗陣

▲桃園市徐姓人妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓丈夫報警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓人妻今年1月間下午與郭姓男子相約摩鐵開房，林姓人夫找來員警進入房間抓姦，人妻開門後，警方只見2人衣著平整，人夫見現場沒有保險套等通姦證據，向摩鐵業者購買床單請警方化驗是否含有精液分泌物，堅持控告人妻與郭男通姦；檢方根據刑事局化驗床單結果，並未發現含有精液等反應，因現場證據不足，檢方22日偵結予以2人不起訴處分。

檢警調查，42歲的徐姓人妻於今年1月17日下午3時50分，搭乘54歲郭姓男子轎車進入位於平鎮區某家摩鐵開房間，人妻之林姓丈夫報警請求抓姦，結果徐姓人妻開門讓員警進入房間，員警與林姓丈夫發現2人衣著完整，房間找尋保險套與可疑證物，但都沒有發現可疑證物，最後向摩鐵業者購買房間床單與垃圾桶衛生紙交給員警化驗。

林姓人夫堅稱2人一定有發生親密行為，堅持提出通姦告訴；郭姓男子則稱，只在房間談事情、沒有親密行為，徐姓人妻也辯稱，2人在房間只是純聊天、談生意，因為當晚要參加尾牙活動需要盥洗，她盥洗後，先生就帶警察敲門，是她開門讓警察進入房間的。

檢方根據刑事局化驗報告，經過多波域光源檢視，未發現有精液反映，房間內的衛生紙經化驗也未採到精液反應，現場亦無保險套之證物，房間雖有使用過痕跡但不能推論有性行為之進行，因證據不足，偵結予以2人不起訴處分。

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