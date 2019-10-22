逃犯條例將「劃句號」　保安局週三提動議撤回草案

▲香港反送中示威已持續數月。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港署理行政長官、政務司司長張建宗今（22日）指出，保安局局長將在周三的立法會正式動議撤回《逃犯條例》草案，完成程序手續，為爭議事項及條例草案完整畫上句號，屆時「爭議的議題將不復存在。」

綜合港媒報導，香港特區政府今案例舉行行政會議，由於特首林鄭月娥至日本出席德仁天皇即位儀式，因此由張建宗代理行政長官職務。他在記者會上表示，希望立法會在新一屆會期能夠重回正軌，因為在特首的施政報告發表後，有超過200項惠民利民措施，以及立法會在暑假休會前積壓的撥款項目，需要立法會財委會審批。

▲香港署理行政長官、政務司司長張建宗。（圖／CFP）

受到反送中示威衝擊，香港百業蕭條，張建宗也提到，財政司司長陳茂波將聯同相關政策局，針對受衝擊較明顯的零售、餐飲及物流業，公佈第三輪紓困措施。他形容，政府急市民所急，希望立法會財委會能盡快處理，協助需要幫助的市民及中小企。

至於港女命案兇嫌陳同佳願意赴台投案，張建宗表示，全世界做法都是希望早日緝拿兇徒歸案，如有人自首，對方應該即時接收，彰顯公義及法治精神。他也呼籲台灣當局不要將簡單問題複雜化，讓政治考量凌駕法治，因為拒絕陳同佳投案的做法「匪夷所思，令人費解」。