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經典戰機首次來台！二戰傳奇「銀翼噴火式戰機」　10/23降落台中機場

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▲▼二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire）。（圖／翻攝自silverspitfire網站）

▲史上首次經典戰機來台，「銀翼噴火式戰機」預計23日降落台中機場。（圖／翻攝自silverspitfire FB粉絲專頁

記者賴文萱／台北報導

二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire）今年8月起從英國起飛，在全球展開「最長的飛行」任務，原本預定18日來台，停留在台北松山機場及高雄小港機場。但因天候不佳，目前該戰機改為23日抵台，也取消北高行程，只停留台中機場。

英國在台辦事處粉絲專頁先前PO文預告，二戰傳奇「銀翼噴火式戰機」將在10月中旬左右飛抵台北松山及高雄小港機場。不過，由於天候不佳，來台時間一直延宕，松山機場昨（21）日證實戰機取消北高計畫，將改23日停留台中機場。

請繼續往下閱讀...

若行程順利，這將是世界航空與戰史上數一數二的經典戰機首次來台，想要目睹英國傳奇「銀色火焰」風采的飛機迷千萬別錯過。

▲▼二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire）。（圖／翻攝自silverspitfire網站）

▲「銀翼噴火式戰機」將以4個月時間飛行全球87個國家與地區。（圖／翻攝自silverspitfire網站）

這架改變英國歷史的噴火式戰機8月5日從英國起飛，展開「最長的飛行」任務，以4個月時間飛行全球87個國家與地區，完成一場挑戰「飛行界聖母峰」的任務。透過這次的環球飛行計畫向世界傳遞 Silver Spitfire 戰鬥機追求自由、反壓迫的象徵意義。

▲▼二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire）。（圖／翻攝自silverspitfire網站）

▲「銀翼噴火式戰機」二次大戰期間，在無雷達設備的情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」的稱號。（圖／翻攝自silverspitfire網站）

噴火式戰鬥機的機種由英國超級馬林 Supermarine 公司設計，是英國皇家空軍最優秀的戰機之一。在二次大戰期間，噴火式戰機在無雷達設備的情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」的稱號。執行2019環球飛行的噴火式戰機是參與過「英倫之戰」的皇家空軍編號MJ-271，曾參與過多達51次的作戰任務。

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