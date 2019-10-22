深耕偏鄉回饋　遠雄人壽協助花蓮黎明教養院「災後修復重建」

▲遠雄人壽幫助花蓮黎明教養院重建美麗家園。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／綜合報導

位在花蓮後山的私立黎明教養院成立40多年來積極走入社區，致力身心障礙者機構、社區、居家照護整合服務，照顧多名心智障礙、行動不便的院生，陪伴支持及其家庭邁向自立益人的道路，但去年一場地震不僅造成建築體嚴重損毀，且危及人員進出安全。

遠雄人壽表示，當時在院內擔任志工的遠雄員工，感念教養院長期投入弱勢照顧，立即主動協尋資源，而遠雄人壽也在第一時間得知院區急需龐大修復經費後，立即捐款百萬協助重建家園，為所有師生們打造一個安全無虞、可遮風避雨的生活環境。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，很榮幸有機會能協助黎明教養院重現新風貌，未來會投入更多資源，並號召員工、保戶為弱勢族群再盡一份心力。遠雄人壽秉持回饋社會、在地經營的理念，持續關懷花蓮偏鄉，其中許多學校位於極偏遠地區，學生少，資源相對落後，深知教育是帶動競爭的力量，今年繼募集童書捐贈花蓮新社國小，10月接續與喜憨兒社福基金會攜手協助憨兒自立，深入花蓮12所偏遠小學，免費提供700位學童由憨兒親手烘焙的2000份餐點。

遠雄人壽表示，深耕花蓮多年，當地營業處同仁們也自願主動將保險行銷化為志願服務的熱情，除去年大地震主動發起募款活動，前進災區關心災民，今年也將組成愛心志工團將帶著憨兒們，前進富里鄉東里國小，用陪伴點亮每一位孩童的笑臉，相信這份愛心不僅照顧學童的健康，也能給予身心弱勢族群更多就業的機會。