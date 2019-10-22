許毓仁暴怒...問資安拒讓顧立雄答詢　怒嗆蘇貞昌「閉嘴！」

記者蔣婕妤／台北報導

立法院22日進行總質詢，國民黨立委許毓仁因為資安議題槓上行政院長蘇貞昌及金管會主委顧立雄。許毓仁針對公股行庫的智慧財產權及個資保護議題質詢，不過，顧立雄剛要回答，就被他打斷，要求蘇貞昌直接答覆，最後更怒嗆蘇貞昌，「閉嘴！」

許毓仁一開始表示，自己訪美的時候，美方強調台灣智慧財產跟個資保護的重要，上個會期財政部蘇部長發了一紙公文，要求所有的公股行庫要特別注意資安問題。許毓仁要求，公股行庫如果有違反智慧財產權會個資必須要嚴辦，「部長發了公文，如果還有任何侵權的狀況，院長你要負責，你下面的人亂搞，你要負責！」

許毓仁接著問蘇貞昌，認不認同機敏性資料伺服器應該要放在台灣。顧立雄對此回應，這是自己主管的業務，要回答問題。不過，許毓仁堅持要蘇貞昌回答，接連喊話，「我要你（蘇貞昌）回答！」

蘇貞昌這時點了顧立雄回答問題，顧立雄說，此案有委外的辦法，現在講得是雲端，放在雲端的名單不代表在境外，委員可能誤會了。許毓仁突然暴怒，怒批顧立雄的說法跟之前完全不一樣。

許毓仁把炮火對準蘇貞昌，要求蘇貞昌不要推給主委。顧立雄說，「我要為我們的政策負責任，我來主答有什麼不對？」蘇貞昌這時解釋院長職責，要回答問題。不過，許毓仁暴怒打斷，讓蘇貞昌不滿說，「你不要只講你的，我要講你又說不要。」

蘇貞昌和許毓仁火藥味濃烈，許毓仁怒嗆蘇貞昌，「你不要講話了！你什麼都不懂！」甚至要蘇貞昌，「閉嘴！」一句閉嘴惹怒蘇貞昌，「什麼叫閉嘴？」

兩人越吵越猛烈，許毓仁這時突然態度放軟，「我跟你（蘇貞昌）說拍謝」。蘇貞昌則回應，「懂得拍謝就好」。

顧立雄最後接過麥克風，「你剛剛叫院長閉嘴，你能不能把你的問題在講一次？」針對許毓仁問題，顧立雄解釋，所謂的雲端分成自有雲及公有雲，自有雲基本上是銀行建置的雲端，公有雲則是GOOGLE等系統，至於相關資料能不能放在公有雲是一個問題，目前政府的態度是只要是國營的，希望即使放在雲端，也是以境內為原則。





▲立委許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

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