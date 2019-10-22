皇室繼承只剩3人　NHK：74%日人支持女性天皇

▲日本德仁天皇今天正式即位。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

日本廣播協會NHK日前針對國內18歲以上的民眾進行了有關皇室看法的電話訪問，在2790人中一共有1539人回答，佔了約55%的人，而在1539人之中有74%的人同意女性天皇即位，12%的人則是反對。其中再18到29歲的受訪者中，有9成以上的人都贊成女性天皇，表示年輕人對於女皇的接受度極高。

日本在明治維新以前一共有8位女性天皇，但在明治維新後公佈的新《皇室典範》中第一條就明確規定「皇位、皇統只能由男性皇嗣繼承」，直接地否認女性皇位繼承權。然而對於「女性天皇」的贊成與否，71%的人表示贊成，13%表示反對。

至於究竟是否清楚女皇的孩子也能繼承皇位所指的「女系天皇」，回答清楚的人僅佔42%，甚至沒有超過一半，顯示了日本民眾對於皇室的制度並非太清楚。而至於天皇退位的看法，有25%民眾認為應該要有法律明訂制度，64%的人認為看情形，只有3%的人認為應該讓天皇做到過世的那一刻，不該生前退位。

▲日本德仁天皇今天正式即位。（圖／美聯社）

日本從1997年起皇室長期沒有男性誕生，因此政府開始秘密修改皇位繼承制度，包括了允許女性繼承和女系天皇，但隨著2006年悠仁親王誕生，修改的計畫也隨即停止，但問題卻始終尚未解決，因為自從悠仁出生以來，日本皇室也並未再增添任何新成員，人數也是越來越少。

現正在德仁天皇後面的繼承人僅有三位，包括文仁親王、悠仁親王和正仁親王，而日本國會將在今天德仁天皇的即位儀式完成後，開始討論皇室繼承的問題。

若是修改了繼承制度允許女性繼成皇位，那德仁天皇的獨生女愛子公主便會成為第一順位的繼承人，原本排在繼承第二順位的悠仁親王也會變成在兩個姐姐真子和佳子之後。且許多日本人認為不能將整個皇室的命運押在悠仁身上，因為萬一悠仁沒有子嗣，那到時候再補救也是來不及。

▲日本悠仁親王。（圖／達志影像／美聯社）

因此，在「為了穩定皇族，是否應該要改變現在的皇室繼承制度？」的問題上，有54%的民眾都該要改變，31%的人則認為維持現狀。而今天也是德仁天皇正式即位的日子，將會在台灣時間12點整在日本皇宮正殿的「松之間」舉行，英國的查理王子、美國運輸部長趙小蘭、南韓總理李洛淵、香港特首林鄭月娥等各國政要都會前來觀禮。