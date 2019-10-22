DxOMark發布Pixel 4相機評測　出色的錄影功能成意外黑馬

▲Google Pixel 4動態錄影成績為101分，與三星Galaxy Note 10+ 5G並列第一。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合外電報導

國外相機評測權威網站DxOMark稍早發布了Google Pixel 4相機評測結果，其中主鏡頭的成績為112分，與華為去年機款Mate 20 Pro相同；而前鏡頭則為92分，與Google自家去年推出的Pixel 3相同。

Pixel 4為Google首款搭載後置雙鏡頭的機款，兩顆鏡頭分別為1220 萬畫素主鏡頭及1600萬畫素的望遠鏡頭。據DxOMark的評測，Pixel 4後置鏡頭在靜態攝影部分拿下117分，較前代機款大有進步，變焦鏡頭的質量也明顯提升，不過缺少超廣角鏡及飛時測距（Time of Flight，ToF）感測鏡頭，使得Pixel 4在與華為Mate 30 Pro等三鏡頭或四鏡頭機款競爭時缺乏優勢。華為Mate 30 Pro目前為DxOMark評測中後置鏡頭部分的冠軍，得分為131分。

不過在發表會隻字未提的動態攝影方面，Pixel 4與三星Galaxy Note 10+ 5G同樣拿下了101分，與該機款並排全站第一。

▲Google Pixel 4主相機評測。（圖／截自DxOMark）

儘管因缺少超廣角鏡而使其在廣角拍攝及景深效果相對失利，但鑒於Pixel 4傑出的錄影性能及靜態拍攝的堅實表現，DxOMark認為，對於智慧型手機攝影愛好者而言，這仍然是一款極具吸引力的手機。

在拍照方面，Pixel 4曝光準確，在對比場景中呈現了良好的陰影細節，DxOMark稱該機款拍出了他們所見過最好的色彩之一。除此之外，準確的膚色呈現也是該機款獨具的色彩優勢，通常白皙膚色的高光位控制得不錯，飽和度很好，白平衡也相當悅目。

Pixel 4的自動對焦快速且準確，但在低光源下的表現並不理想，細節損失明顯，噪點也相對較多。變焦部分則是Pixel 4的主要優勢，在DxOMark的測試中，近距離拍攝都保有很好的曝光度、色彩和細節，不過在中距和遠距上所攝得的相片細節則不如華為P30 Pro那樣到位。

Pixel 4的夜景模式則為一大助力，它通常可以拍出悅目的曝光度、漂亮的色彩和到位的細節。在測試中，Pixel 4的閃光燈皆會根據場景準確觸發，且無論是否開啟閃光燈都能獲得不錯的拍攝表現。

DxOMark在結論寫道，前一代的Pixel 3受惠於Google先進的軟體處理及演算法，使之在性能上通常較其他單鏡頭機款更優秀。然而，由於近來其他競爭對手已陸續在手機上添增更多鏡頭及感測器，使得Google陷入落後的境地。

而在Pixel 4添增雙鏡頭配置後，這些疑慮也煙消雲散，在加入第二顆鏡頭後，Pixel 4躋身為全站測試機款中變焦性能最好的智慧型手機之一。不過，若未來的Pixel機款想在靜態攝影方面奪冠，則勢必得添增超廣角鏡頭及ToF感測鏡頭以利於景深拍攝效果。

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