我還活在你的眼裡嗎？難以辨識的低像素動物照　數字隱藏瀕危事實

凡以動物為創作來源的攝影師，為了表現他眼中動物的巧小可愛、龐大雄偉或其他特質，追求能將形象身影完美展現出來的高清畫質，多會花費巨資打造器材庫，然而，Imgur用戶JJSmooth44在他的動物照片系列，卻顯得模糊，有些甚至無法分辨畫面裡究竟是什麼。

▲亞洲象，剩餘40,000-50,000隻。



▲藍鯨，剩餘10,000至25,000隻。



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JJSmooth44這系列照片，靈感源自世界自然基金會製作的2008年徵選作品《WWF Japan-Population by pixel》，其用於創建圖像的像素數量與該物種倖存數量相同。他使用同樣的概念向該作品致敬，並表達他對野生動物的保育呼籲。JJSmooth44使用《動物星球》的瀕危動物名單，並依據野生動物存活數量，決定呈現該動物畫面的像素。於是，很明顯地發現，當瀕危動物倖存數量越少，圖片會越難以辨認，有些……

▲綠蠵龜，剩餘3,000-5,500隻。

▲黑犀牛，剩餘5,000隻。



圖文來源／MY MODERN MET

（完整文章請看城市美學新態度）

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