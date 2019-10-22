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南僑9月獲利衰退　推288元全球最貴泡麵拚旺季

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▲食品大廠南僑推出每碗288元的全球最貴泡麵「黃豆豬腳麵」搶市，是出自南僑會長陳飛龍欽點的新口味。（圖／記者湯興漢攝）

▲食品大廠南僑推出每碗288元的全球最貴泡麵「黃豆豬腳麵」搶市，是出自南僑會長陳飛龍欽點的新口味。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠南僑公佈最新財報，受到所得稅費用增加影響，今年9月每股稅後純益（EPS）為0.33元，較去年同期減少0.06元；南僑表示，食品業傳統旺季來臨，加上推出每碗288元的全球最貴泡麵「黃豆豬腳麵」搶市，第四季營運可望持穩表現。

南僑日前舉行新品發表會，旗下小廚師品牌推出新品「黃豆豬腳麵」，出自南僑會長陳飛龍欽點的新口味，主打熬煮到口感綿密的黃豆香，由於做法繁複，每碗售價達288元，不僅是小廚師系列中最貴慢食麵，也是全球最貴泡麵。

請繼續往下閱讀...

南僑表示，黃豆豬腳麵將在於11月21日限定在點水樓和小廚師官網販售，限時限量開賣6,000碗，後續將視市場需求，不排除在其他通路上架販售。

另外，南僑也推出全新的頂級烘焙油脂品牌「NEBOS」。南僑會長陳飛龍表示，為協助烘焙客戶搶攻國際市場，NEBOS已取得潔淨標章，成分符合國際規範，目前已獲全家福比麵包、郭元益等客戶採用。

陳飛龍說，NEBOS是南僑新開發的頂級烘焙油脂品牌，使用天然乳化物質為亞洲首見，較以往南僑使用乳化物質的油脂，成本高出三成，售價比一般油脂價格高，目標鎖定搶攻高端烘焙市場，亦不排除外銷全球，可望成為集團新成長動能。

依據財報，南僑9月自結稅後淨利為新台幣8278.8萬元，年減14.4%；單月EPS 0.33元，年減15.4%，累計前9月EPS為2.5元，年減8.1%，南僑表示，獲利衰退主因受到所得稅費用增加影響，預估第4季旺季將持穩表現。

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