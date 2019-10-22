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力挺台灣國球！全球人壽贊助亞洲棒球錦標賽　挺中華隊進奧運

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▲全球人壽贊助第29屆亞洲棒球錦標賽，結合年度「黛上賓VIP保戶活動」，全球人壽副董事長林文惠（圖前排右二）為中華隊前進東京奧運加油。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽贊助第29屆亞洲棒球錦標賽，結合年度「黛上賓VIP保戶活動」，全球人壽副董事長林文惠（圖前排右二）為中華隊前進東京奧運加油。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

「爭取東京奧運門票的前哨戰」第29屆亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）日前在台中、雲林兩地熱鬧開打。全球人壽長期力挺台灣國球，除了贊助第29屆亞洲棒球錦標賽賽事之外，更於18日在中華隊對上韓國隊的賽事上舉辦棒球主題日，由全球人壽副董事長林文惠上場開球，親自為當日賽事揭開序幕，主題日加油團更帶領民眾一起為中華隊加油，挺進奧運。

全球人壽表示，秉持對台灣棒球的「愛與責任」，長期支持台灣各級棒球運動、積極贊助各大賽事，持續協助基層棒球運動扎根，期望藉由贊助各項賽事，讓國人可以持續支持台灣國球、帶動運動風氣，善盡企業社會責任。

全球人壽今年再度贊助亞錦賽，有台灣、韓國、菲律賓、斯里蘭卡、日本、中國、中國香港、巴基斯坦等隊參加，共計22場比賽，取得前二名的國家（扣除日本）便可參加2020年六搶一奧運資格賽，世界棒壘球總會（WBSC）副會長彭誠浩，也以亞洲棒球總會會長身分，全程出席開幕式並勉勵選手，期望透過精彩的國際賽事，點燃國人的熱血棒球魂，陪著中華健兒一路過關斬將，前進東京奧運。

除了贊助賽事，全球人壽也在10月18日舉辦棒球主題日，結合「黛上賓VIP保戶活動」，邀請VIP保戶及眷屬共襄盛舉，不僅有全球人壽樂活寶與中華專屬啦啦隊熱情開場舞及中場表演、全球人壽粉絲頁互動攤位，還有主題日專屬加油團，讓民眾可以融入球場熱鬧氣氛，隨著棒球比賽的高潮迭起、忘情歡呼。

▲全球人壽贊助第29屆亞洲棒球錦標賽並舉辦棒球主題日，由全球人壽副董事長林文惠（圖左）上場開球，親自為當日賽事揭開序幕。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽贊助第29屆亞洲棒球錦標賽並舉辦棒球主題日，由全球人壽副董事長林文惠（圖左）上場開球，親自為當日賽事揭開序幕。（圖／全球人壽提供）

全球人壽自2009年起開始支持基層棒球發展，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會（BFA）國際賽事及國內外各重大賽事，例如U12世界盃少棒錦標賽、全球人壽盃臺灣成棒經典賽、第10屆亞洲少棒錦標賽、日本讀賣巨人未來之星交流賽等；並於2016年起啟動「我的棒球夢」圓夢計劃，支持澎湖成立第一支青棒隊。

除了贊助球衣及球具，全球人壽隔年更邀請知名球星、文化大學棒球隊總教練及世大運國手組成教練團舉辦「馬公棒球營」，提供全方位訓練及經驗傳承，而2018至2019年則將「我的棒球夢」圓夢計劃嘉惠至離島馬祖，贊助馬祖高中棒球隊球衣及球具，並於馬祖、金門舉辦棒球營，推動離島棒球運動、持續向下扎根，讓「我的棒球夢」成為夢想與希望的開始。

全球人壽表示，多年來對於推廣棒球運動與支持不遺餘力，獲得各界肯定，自2015至2017年連續3年獲得教育部體育署「體育推手獎-贊助類銀質獎」，並於2018年至2019年連續2年榮獲「體育推手獎-贊助類金質獎」，2019年更新獲「長期贊助獎」；同時，也連續2屆獲得教育部體育署頒發「運動企業認證」，已是有口皆碑的愛運動幸福企業，展現全球人壽深耕落實企業社會責任，帶給社會正能量、啟動善循環，提供客戶最優質的服務，矢志成為台灣壽險業的標竿典範。

 
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