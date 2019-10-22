老公剝皮蛋「直接塞嘴巴」！她好奇嗑一口：乾嘔頭皮麻　老饕曝隱藏版吃法

▲皮蛋是利用「強鹼」浸入蛋內，使蛋白產生鹼性凝固的加工食品。（圖／資料照／記者陳世昌攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，有人敢直接吃皮蛋不配任何東西的嗎？結果不少人都直呼超美味，「原味的就很好吃了～不用加什麼醬油、柴魚，我也超愛直接剝殼一口吃下」、「那個味道不是臭，是腥加騷味，但是很好吃」；還有人分享隱藏版吃法。營養師表示，皮蛋含有蛋白質、維生素A、B2、B3及鎂、鉀、銅等豐富礦物質，但本身鈉含量較高，建議三高患者切勿天天食用。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，之前看到老公拿常溫皮蛋剝殼就直接塞嘴巴，「我好奇也學他直接吃一口，瞬間乾嘔加頭皮發麻，那個味道超臭的啊啊啊啊」，而且皮蛋中間那一圈看起來很像打爆小強流出腸子的顏色。

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原PO回應網友的問題說，她一定要煮過皮蛋才敢吃，例如皮蛋瘦肉粥或三色蛋。有人直呼，「不沾醬直接吃，中間那軟軟的餡，讚啊」；原PO回「天啊，那個太可怕了！」

▼皮蛋豆腐是相當常見的家常小菜。（圖／資料照／南投醫院提供）

對此，力挺生吃皮蛋的網友表示，「直接吃，尤其中間那一圈」、「超級好吃，而且最好皮蛋裡面的蛋黃不是固態」、「就是要單吃皮蛋，中間的膏是精髓」、「我會先剝開，中間先舔一舔再吞進去。」

無法接受的人則說，「沒辦法單吃，但配其他東西都很好吃」、「整個無法，要有醬油、豆腐或弄碎跟粥一起吃」、「沒醬油膏不敢吃」、「直接吃不敢...必須調味過。」還有人分享隱藏版吃法，「科學麵捏碎，拿皮蛋沾科學麵才是經典。」

之前網路曾謠傳皮蛋是馬尿做的，根據農委會資料指出，皮蛋是利用「強鹼」浸入蛋內，使蛋白產生鹼性凝固的加工食品；蛋白會呈現琥珀般的半透明黑褐色，原因在於受到鹼作用後生成的揮發性物質有關，而它的氣味則是在製作過程中，鹼分解並重組蛋白質導致。

▼皮蛋豆腐也很常搭配肉鬆。（圖／資料照／南投醫院提供）

傳統的皮蛋製法是將生石灰、蘇打、草木灰等鹼性物質與鹽，調成泥狀塗敷在生鴨蛋上，再裹上米糠，接著密封熟成；現代則是將蛋浸漬在氫氧化鈉中熟成，因酸鹼濃度與溫度都會影響皮蛋的製成，也因此會添加氧化鉛、氧化銅等重金屬以穩定品質。

南投醫院營養室主任蔡秀雯曾指出，皮蛋營養價值高，其含有蛋白質、維生素A、B2、B3及鎂、鉀、銅等豐富礦物質；而皮蛋料理最常見的莫過於皮蛋豆腐，其為高蛋白、低醣、低脂的軟質食物，清爽且適合銀髮族當作營養補充的配菜，特別是牙口較差的老人家。

但蔡秀雯也提醒，由於皮蛋屬加工食品，本身鈉含量較高，攝取過量鈉恐導致高血壓，也會增加後續中風、心臟病的風險，因此建議三高患者切勿天天食用，以免造成身體負擔。

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