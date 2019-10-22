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影／衛武營公共鋼琴神人彈奏「聽了眼眶濕」　網跪：這阿北一定有故事！

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▲神人阿伯在衛武營公共鋼琴演奏，琴聲讓人眼眶濕「這阿北一定有故事！」（影／Alyson Lee拍攝提供）

記者林育綾／綜合報導

高手在民間！衛武營國家藝術文化中心今年3月在開放的榕樹廣場上，設置了一台「公共鋼琴」，讓路過「技癢」的民眾可以直接入座彈奏，不須登記。而日前網友Alyson Lee去看演出時經過，目睹一位阿伯即興演奏，流暢的琴聲超動人，讓她忍不住拍下來PO上網分享表示「這個阿伯一定有一個很值得聽的故事⋯⋯」其他網友看了也紛紛佩服讚嘆「太強！」「人不可貌像」「整個眼眶都濕濕的了」。

▲▼衛武營公共鋼琴神人彈奏「聽了眼眶濕」，網跪：這阿北一定有故事！（圖／Alyson Lee提供）

▲神人阿伯在衛武營公共鋼琴演奏，路過的小妹妹也忍不住趴在一旁聆聽。（圖／Alyson Lee提供）

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Alyson Lee向《ETtoday新聞雲》記者表示，20日當天去衛武營看《再會吧 北投》的演出時，在晚間7點多經過這台公共鋼琴，看到這位神人阿伯即興演奏，琴聲不但流暢，又充滿情感，「覺得阿北也太強了！人很多也沒有在緊張，一定有什麼故事⋯⋯」她也說，當時四周圍觀的人都聽得很沈醉，要不是自己趕著進場看演出，一定也會留下聽完，「因為我也會彈琴，但他真的是用感情在彈。」

她將這段影片PO到臉書社團「爆廢公社」分享，網友看了也紛紛留言讚「人不可貌相」「聽了眼眶都溼溼的」「這首歌是《再別康橋》」「太厲害了！」「阿北有故事，我有酒」「高雄有很多美的景點⋯及人事物！」、「強的是~聽起來是柔的」。也有人笑說「阿伯表示：難道我跟貝多芬學過也要跟你說嘛」

▲▼ 網友Alyson Lee將阿北演奏的影片PO到臉書「爆廢公社」分享。（圖／翻攝自臉書●【爆廢公社】●）

▲Alyson Lee將阿伯演奏的影片PO到臉書「爆廢公社」分享，也吸引大批網友按讚留言（圖／翻攝自臉書●【爆廢公社】●）

不少網友也猜測阿北的故事，「故事可能是一個帥哥鋼琴師，經過歲月的洗禮變阿伯，忽然看到鋼琴手癢⋯⋯就這樣⋯結束」、「認真認為阿伯很像早期盛行的鋼琴酒吧的琴師，在時代落寞之下失去了舞台與生計轉業了。很多公園裏也有阿伯們的身影，有薩克斯風、爵士鼓等高手阿伯。」「家道中落的少年後去彈琴賣藝結果某天鋼琴酒吧不流行了轉去賣小吃？看他彈的反正是非常熟練的職業人士。」還有人說「說不定是退休的音樂老師？」「希望阿北能被採訪！」

▲▼ 網友Alyson Lee將阿北演奏的影片PO到臉書「爆廢公社」分享。（圖／翻攝自臉書●【爆廢公社】●）

▲網友紛紛稱讚阿伯的琴藝。（圖／翻攝自臉書●【爆廢公社】●）

這台「公共鋼琴」是衛武營今年3月31日正式啟用，讓所有參觀的民眾都可以自由即興演奏或駐足聆聽，無須登記。設置這公共鋼琴的原因，是由於衛武營帶著「文化平權」和作為「眾人的藝術中心」的使命，期望讓更多人直接接觸音樂，落實藝術走進生活的理念，不限年齡皆可自由使用。

▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）

▲衛武營「公共鋼琴」讓民眾可自由即興演奏。（圖／衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬曾經表示，「公共鋼琴」在國外公共場合相當常見，如今在這裡設置，讓大小朋友都可來自由使用，「衛武營作為眾人的藝術中心，希望藝術不只是發生在演出廳院裡面、侷限在專業演出者，人人都是觀眾，也可以是演出者。」衛武營既是提供觀賞表演的劇場，更是任何人都可以展現自我的舞台，讓學習鋼琴的民眾來到衛武營，用琴聲與人交流和分享。

▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）

▲技癢就可以直接演奏！也能在一旁駐足聆聽。（圖／衛武營提供）

衛武營「公共鋼琴」為平台鋼琴，放置於榕樹廣場靠近歌劇院東側入口位置，開放使用時間為每日早上8點至晚上11點，所有人皆可自由使用，不須登記。民眾若路過一時「技癢」，可自由上座彈奏，與周遭眾人分享音樂的美好。不過為確保鋼琴演奏品質，館方將定時每日巡檢鋼琴。

▲▼大師現身衛武營公共鋼琴！「鋼琴怪傑」烏果斯基即興演奏讓路人超驚喜。（圖／衛武營國家技術文化中心提供）

▲偶爾也有大師驚喜現身！曾經「鋼琴怪傑」烏果斯基即興演奏，讓參觀遊客直呼「賺到！」（圖／衛武營提供）

衛武營公共鋼琴 
地址：高雄市鳳山區三多一路1號 
公共鋼琴位置：榕樹廣場靠近歌劇院東側入口位置 
開放時間：每日早上8點至晚上11點 
使用條件：所有人，不須登記。 
（為確保鋼琴演奏品質，館方將定時每日巡檢鋼琴）

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