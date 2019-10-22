交往13年...人夫遭小三狠甩！拿「吹簫片」逼開房：我心裡住魔鬼　她崩潰急逃

▲朱男不願與交往13年的婚外情女友分手，竟持親密影片恐嚇威脅。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

朱姓人夫因不滿婚外情女友小綠（化名）提出分手，竟拿出交往期間所拍攝的親密影片恐嚇，「我心裡住著一隻魔鬼，毀掉你們很簡單，隨身碟拿出去就好了」，還威脅對方同赴摩鐵開房間。小綠因害怕畫面曝光，急著赴約，並趁著朱男上廁所之際，拿著隨身碟就跑。高雄地院事後則依恐嚇、強制罪各判朱男拘役40天及2個月徒刑，均得易科罰金。

判決書指出，朱男與小綠從2006年開始交往，至今已13年，且期間還曾拍下2人口交影片，以及對方裸照。後來2人因故分手，朱男心有不甘，2019年1月30日竟拿著影片恐嚇小綠，「我心裡面真的目前住著一隻魔鬼，毀掉你們很簡單，隨身碟拿出去就可以了，我不奢望你回來我身邊，但我寧願自己難過也不願傷害你」。

相隔半個月，朱男又以決定交出存有影片的隨身碟為由約小綠見面，但2人碰面後，他卻直接將車開到摩鐵，還威脅，「給你兩條路，跟我去汽車旅館，不然就回家給你父母看這些影片，並公開我們的關係」，讓小綠嚇得只好照辦。

進房後，小綠趁著朱男上廁所之際，拿走隨身碟後立刻逃離現場，並赴警局報案。警方隨後也到朱男住處搜索，也當場扣得手機1支及記憶卡1張，而經過偵訊後，朱男則坦承犯行被起訴。

經過8個多月的審理，高雄地院認為，朱男與小綠曾為男女朋友，但他卻不思理性處理感情問題，不但拿著2人的親密影片恐嚇，還強逼對方與自己開房間，造成小綠身心受到極大傷害，因此依恐嚇、強制罪分別判他拘役40天、2個月有期徒刑，均得易科罰金。全案可上訴。

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