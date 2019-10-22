「印度製造」iPhone XR在當地開賣！售價跟台灣差不多...鴻海負責組裝

▲印度製的iPhone XR已開賣。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果週一 （21）日開始在印度零售商店銷售「印度製造」的 iPhone XR，搶攻全球第二大手機市場商機。

為了因應三星等高階手機的激烈競爭，iPhone XR 已降低產品售價。由鴻海印度廠負責組裝的iPhone XR，64GB 版本售價 4.99 萬盧比（約新台幣 21515 元），跟蘋果台灣官網售價的2萬1500元相去不遠。

華爾街日報記者柏尼爾（Newley Purnell）也發文展示，iPhone XR包裝盒背面寫著產品由蘋果設計、在印度組裝，證實了日前印度媒體報導iPhone XR在印度生產的消息。

外傳蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，其中包括透過鴻海集團在清奈附近的廠區，製造量產iPhone XR產品。透過在印度製造iPhone XR，蘋果可以降低大約20%的進口關稅。

印度政府為了打造成第二個中國大陸，計畫將招商引入外資。印度財政部長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）表示，印度期望建立一個共同生態系統，歡迎蘋果與其他大廠從中國大陸移轉至印度生產，開發當地市場。

外媒指出，鴻海目前已升級印度廠房設施，以組裝高階智慧型手機，除了 iPhone XR 外，接下來更可望量產今年推出的 iPhone 11 系列，避免受到關稅戰波及。

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