大結局「中國地圖」少了台灣！　《親愛的，熱愛的》遭開罰43萬

▲《親愛的，熱愛的》劇照。（圖／翻攝自微博／李現）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年夏天大陸最紅的電視劇莫過於《親愛的，熱愛的》，不過由於劇中出現的中國地圖將海南島和台灣排除在外，惹來網友撻伐。對此，上海市規劃和自然資源局在官網刊登處罰，稱上海劇酷文化傳播有限公司未經測繪地理信息主管部門審核，被責令改正併罰款人民幣10萬元整（約新台幣43萬元）。

官網內容顯示，處罰事由為「上海劇酷文化傳播有限公司未經測繪地理信息主管部門審核，在出品的『親愛的，熱愛的』劇集中擅自登載不符合國家規定地圖的行為，違反了《中華人民共和國測繪法》第三十八條第一款以及《地圖管理條例》第十五條第二款、第二十四條第一款的規定」，處罰日期為2019年8月12日。

▲第39集裡出現的地圖。（圖／翻攝大陡網站)

此前，由台灣導演瞿友寧執導，楊紫、李現等大陸演員主演的電視劇《親愛的，熱愛的》，在播出第39集大結局時，劇中出現的一幅地圖被網友在微博質疑，把海南島和台灣排除在中國版圖外，中印邊境的劃分亦有問題。由於這部劇相當受歡迎，此次事件在微博引發熱議，各大播出平台得知後緊急刪除相關畫面。

導演瞿友寧隨後透過微博回應，強調自己並不支持台獨，「我從來沒有見過這地圖，從來沒有，昨晚還是第一次見到，我不能也不會做這樣的地圖，我不是TD（台獨）……要打要罵真的找錯人了。」

演員楊紫的工作室亦發出聲明回應，楊紫本人及團隊始終堅持一個中國原則，「堅決維護祖國統一，堅定捍衞國家主權和領土完整，反對任何分離祖國的言論及行為。」另一名演員李現也在微博表示，「祖國，是我們至高的捍衞，一點都不能少。」

▼ 處罰內容。（圖／翻攝自官網）