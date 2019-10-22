愛知縣7車連環車禍「猛爆火勢」逾15人傷　目擊者：3車被捲入事故

▲日本愛知縣彌富市伊勢灣岸發生7車連環車禍。（圖／翻攝自推特／hanshin_kojiken）

記者林瑩真／編譯

日本愛知縣彌富市伊勢灣岸22日上午發生一起嚴重事故，包括卡車、汽車等至少7輛車子連環車禍，現場還有數台車子燃燒起來，已有傷者出現。目前警方及消防人員正在確認詳細情況。

綜合日媒報導，22日上午11時許（台灣時間10時許），伊勢灣岸高速公路的下車道（朝東驚反方向的車道）發生嚴重事故，至少7輛車輛發生衝撞，接著開始冒出黑煙，隨即猛烈火勢蔓延，現場傳出逾15人受傷。

報導指出，目擊者表示，疑似還有另外3輛車輛被捲入事故。而受事故影響，伊勢灣岸高速公路在11時許暫時停止通行，特別是灣案彌富交流道至彌富木曾岬町交通道之間。

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