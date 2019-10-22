疑涉「間諜活動」…男教授拜訪北京突失聯　日本官方證實：遭中國拘留　

▲北海道大學一名男教授遭到中國拘捕。（圖／翻攝自google map）。

記者朱世凱／綜合報導

日本北海道大學一名40多歲的教授上（9）月拜訪北京後突然失去聯繫，日本內閣官房長官菅義偉昨（21）日證實，這名教授已被中國當局扣押，原因是違反當地法律，不過具體罪名尚未知曉。他又指，為了保護日本僑民，日方正安排領事和當事人會面。《朝日新聞》先前透露，雖然不清楚被指控的細節，但教授疑似從事「間諜活動」。

當地媒體提到，男教授的姓名還未公布，但他曾擔任日本防衛省的國家防衛研究所，以及外務省的職員；日本駐北京大使館人員正在釐清細節。大陸外交部發言人華春瑩21日也表示，「案件具體情況我不了解，我只想強調一點，對涉嫌違反中國法律的外國公民，中方一向依法進行處置。」

▼日本內閣官房長官菅義偉。（圖／路透）

華春瑩也稱，「我們會根據《中日領事協定》相關規定，為日方履行領事職務提供必要協助。中國是法治國家，有關部門絕對不會無緣無故地扣押外國公民，希望日方能夠提醒當地公民，要尊重中國的法律法規，不要在中國從事違法犯罪活動。」

她最後說，「至於有人稱這個案子會不會對中日關係改善勢頭造成影響，我想這樣的解讀或者猜測肯定是有點太誇張，沒有必要做這樣的聯想，這個案子只是一個個案，與雙邊關係完全是兩碼事。」

據悉，中國2014年制定反間諜法，自2015年起最少有13名日本人因為在中國涉嫌與間諜行為有關的行動而被拘留；此前在中國被捕的日本人大多為民間人士，而這次則是首次拘捕曾任公務員的國立大學教授。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下